Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour les futurs employés ou les nouveaux arrivants lors de leur première semaine, visant à mettre en valeur les valeurs fondamentales de l'entreprise et sa culture dynamique. Le style visuel et audio doit être dynamique, inspirant et énergique, en incorporant des séquences de membres d'équipe diversifiés, en utilisant les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen du 'générateur de vidéos d'intégration' pour créer un récit captivant.
Créez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux nouveaux employés dès leur premier jour, les guidant à travers les informations logistiques essentielles et les ressources. La vidéo doit adopter un ton clair et professionnel avec des graphismes épurés et une musique de fond apaisante, en utilisant la capacité de 'Génération de voix off' de HeyGen pour fournir des instructions précises sur la navigation dans leur installation initiale dans le cadre de l'expérience du 'générateur de vidéos d'intégration d'entreprise'.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe ou les collaborateurs inter-départementaux, fournissant une introduction rapide à un département ou une équipe spécifique et décrivant son rôle principal et ses membres clés. Le style visuel et audio doit être engageant, collaboratif et amical, avec des représentations animées ou des séquences d'interactions d'équipe, et doit être produit efficacement en utilisant la fonction 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen à des fins de 'formation des employés'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Améliorez la formation des nouveaux employés avec des vidéos AI engageantes, améliorant la rétention et accélérant la productivité.
Échelle de Formation et d'Intégration des Employés.
Développez rapidement des programmes de formation étendus et du contenu d'intégration, atteignant facilement tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration d'entreprise ?
HeyGen sert de Générateur de Vidéos AI intuitif qui simplifie la production de vidéos d'intégration d'entreprise engageantes. Vous pouvez transformer du texte en vidéo en utilisant une large sélection de modèles et d'avatars AI, réduisant considérablement le temps et l'effort de production pour la formation des nouveaux employés.
Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration avec la plateforme de HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des outils étendus pour personnaliser vos vidéos d'intégration, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec votre marque. Intégrez facilement votre image de marque, ajoutez des médias de notre bibliothèque et sélectionnez parmi divers modèles pour créer des expériences d'intégration des employés uniques et percutantes.
Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen propose-t-il pour le contenu de formation des employés ?
HeyGen vous permet de créer un contenu de formation des employés convaincant en utilisant des avatars AI avancés et des voix off naturelles dans plus de 140 langues. Cette capacité de texte en vidéo permet une production cohérente et évolutive de vidéos de haute qualité pour des équipes mondiales.
Comment HeyGen peut-il faciliter la collaboration et la distribution des vidéos d'intégration ?
HeyGen est conçu pour une collaboration sans faille, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des projets de vidéos d'intégration. Une fois terminées, vous pouvez facilement partager et exporter vos vidéos finalisées, simplifiant ainsi l'élargissement des efforts d'intégration à travers votre organisation.