Créateur de Vidéos de Migration d'Entreprise : Simplifiez Votre Transition Professionnelle

Créez facilement des vidéos de migration et d'intégration d'entreprise de haute qualité en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen pour une production de script à vidéo sans faille.

Découvrez comment HeyGen simplifie la création de contenu dans cette vidéo dynamique de 30 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises explorant de nouveaux outils. Le style visuel doit être optimiste et moderne, complété par une voix off claire. Cette démonstration mettra en avant la facilité de transformer un simple script en une œuvre captivante grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen, positionnant HeyGen comme le créateur de vidéos AI incontournable pour toute entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes RH d'entreprise, imaginez une vidéo professionnelle de 45 secondes illustrant les avantages de l'utilisation de HeyGen pour des communications internes cohérentes. Le style visuel doit être épuré et rassurant, avec un avatar AI amical. Mettez en avant comment HeyGen facilite la production de vidéos d'entreprise de haute qualité pour l'intégration des nouveaux employés, assurant un message de marque unifié à travers l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Les professionnels du marketing à la recherche de solutions de contenu efficaces devraient être ciblés par cette vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes. Adoptez un style visuel riche avec une musique entraînante et une voix off professionnelle. Cette vidéo doit souligner comment la bibliothèque multimédia/le support de stock de HeyGen permet une intégration rapide des éléments de marque, simplifiant la création de contenus diversifiés pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 30 secondes pour les chefs de produit lançant de nouvelles fonctionnalités, en se concentrant sur un contenu éducatif rapide et efficace. Le style visuel doit être concis avec des graphiques animés, accompagné de sous-titres clairs. Démontrez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen rend facile la production de vidéos de formation accessibles, garantissant que tous les utilisateurs peuvent comprendre facilement les mises à jour des produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Migration d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de migration d'entreprise engageantes avec nos outils alimentés par AI, nos modèles adaptés et nos capacités d'exportation.

1
Step 1
Créez un Script Captivant
Commencez par rédiger un script captivant qui décrit les messages clés que vous souhaitez transmettre dans votre vidéo de migration d'entreprise. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour transformer votre script en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI pour le Réalisme
Sélectionnez parmi une gamme d'avatars AI pour donner vie à votre script. Ces avatars apportent une touche humaine à votre vidéo, la rendant relatable et engageante pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque Personnalisés
Incorporez le logo, les couleurs et d'autres éléments de marque de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque. Cette étape garantit que votre vidéo s'aligne sur votre identité d'entreprise et maintient la cohérence de votre contenu.
4
Step 4
Exportez des Vidéos de Haute Qualité pour la Distribution
Finalisez votre vidéo en l'exportant dans le format souhaité. Assurez-vous que le ratio d'aspect correspond à votre plateforme choisie, que ce soit pour une distribution interne ou une diffusion publique sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Adhésion Organisationnelle

.

Générez des vidéos d'entreprise percutantes qui communiquent la vision et motivent les employés, favorisant un sentiment positif pendant les périodes de changement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour réaliser des vidéos d'entreprise ?

HeyGen simplifie le processus créatif en transformant des scripts textuels en vidéos de haute qualité avec des avatars AI et des voix off réalistes. Son studio de création vidéo AI intuitif et ses nombreux modèles permettent aux utilisateurs de produire rapidement et efficacement des vidéos professionnelles pour les entreprises.

Puis-je intégrer les éléments uniques de ma marque dans les vidéos réalisées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une intégration complète des éléments de marque, vous permettant de télécharger le logo de votre entreprise et de définir les couleurs de la marque. Cela garantit que chaque vidéo d'entreprise que vous créez maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées telles que la conversion de texte en vidéo et les avatars AI pour simplifier considérablement la production vidéo. Les utilisateurs peuvent générer des voix off réalistes à partir de scripts et animer des avatars personnalisés, rendant la création de vidéos complexes accessible à tous.

Quels types de vidéos d'entreprise et de formation peuvent être créés avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de contenus vidéo d'entreprise, y compris des modules d'intégration, des vidéos de formation et des promotions sur les réseaux sociaux. La flexibilité de la plateforme et ses modèles soutiennent divers besoins de communication pour les entreprises.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo