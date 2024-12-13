Générateur de Vidéos de Communication d'Entreprise : AI pour le Storytelling de Marque

Élevez vos communications internes et votre contenu marketing en transformant des scripts en vidéos de qualité studio avec la fonction texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes ciblant des clients B2B potentiels, mettant en avant votre dernière solution logicielle. Adoptez un style visuel moderne et informatif avec des graphismes animés élégants et une voix off confiante et professionnelle pour souligner les caractéristiques clés. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer facilement le récit et un avatar AI pour présenter les informations de manière fluide, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne accueillante de 60 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant aux valeurs fondamentales de l'entreprise et à la structure de l'équipe. Le style visuel doit être professionnel mais amical, avec des séquences d'archives inspirantes de la bibliothèque multimédia, complétées par une voix off claire et encourageante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement la vidéo et sa génération de voix off pour une qualité audio cohérente, en faisant une vidéo d'intégration efficace.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer une vidéo de témoignage client de 30 secondes destinée aux clients potentiels pour renforcer la confiance dans votre message d'entreprise. Cette vidéo devrait adopter un style visuel authentique et engageant, peut-être en utilisant un format d'interview avec un éclairage chaleureux, associé à une voix off enthousiaste du client. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, rendant l'expérience positive largement résonnante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation d'entreprise percutante de 40 secondes pour les parties prenantes internes, décrivant les initiatives stratégiques du prochain trimestre. L'esthétique visuelle doit être dynamique et autoritaire, avec des graphiques professionnels et des visualisations de données, présentés par un avatar AI charismatique créé avec le créateur de vidéos AI de HeyGen. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une présence à l'écran cohérente et sa fonction de redimensionnement et d'exportation des formats pour garantir un rendu parfait sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de communication d'entreprise

Transformez sans effort vos messages d'entreprise en vidéos engageantes de qualité studio. Notre générateur de vidéos AI simplifie la création, améliorant les communications internes et la sensibilisation externe.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de communication d'entreprise dans le générateur texte-à-vidéo. Nos capacités avancées convertissent instantanément votre texte en un récit visuel, prêt à être diffusé.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces présentateurs numériques délivreront votre message avec clarté et une apparence professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Branding
Assurez la cohérence de la marque en appliquant le logo et la palette de couleurs de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de branding. Cela aide à créer des vidéos professionnelles conformes à vos besoins de production vidéo d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'entreprise terminée, générez automatiquement des sous-titres pour une accessibilité améliorée. Ensuite, exportez votre vidéo finale de qualité studio pour des communications internes fluides.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Campagnes Marketing et Publicitaires à Fort Impact

.

Générez des publicités vidéo professionnelles et à fort taux de conversion ainsi que du contenu marketing pour atteindre efficacement votre public cible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo pour les entreprises. Les utilisateurs peuvent transformer facilement du texte en vidéos AI engageantes avec des avatars réalistes et des voix off professionnelles, rendant le contenu de haute qualité accessible à tous.

HeyGen peut-il créer des avatars AI pour la production de vidéos d'entreprise de haute qualité ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI réalistes, parfaits pour la production de vidéos d'entreprise de haute qualité. Notre générateur texte-à-vidéo vous permet de facilement scénariser et générer des vidéos AI professionnelles en utilisant diverses options d'avatars et des modèles de vidéos personnalisables, assurant la cohérence de la marque.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos AI de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, personnaliser les couleurs et choisir parmi une variété de voix off professionnelles et de sous-titres pour produire des vidéos de qualité studio qui reflètent le style unique de votre entreprise.

Comment HeyGen peut-il améliorer les stratégies de vidéos personnalisées pour les ventes et le marketing ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos personnalisées à grande échelle pour diverses applications, y compris la vente et le marketing vidéo. Avec des capacités de vidéo email personnalisée par AI, vous pouvez adapter les messages aux prospects individuels, augmentant considérablement l'engagement et les efforts de sensibilisation pour vos vidéos AI.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo