Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes ciblant des clients B2B potentiels, mettant en avant votre dernière solution logicielle. Adoptez un style visuel moderne et informatif avec des graphismes animés élégants et une voix off confiante et professionnelle pour souligner les caractéristiques clés. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer facilement le récit et un avatar AI pour présenter les informations de manière fluide, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI.

