Générateur de Vidéos de Messages d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles
Générez rapidement des vidéos d'entreprise professionnelles en utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour engager efficacement votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo didactique de 1,5 minute destinée aux départements RH pour l'intégration des nouveaux employés, expliquant des politiques complexes à l'aide d'un avatar AI. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant une génération de voix off amicale mais autoritaire, assurant des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de mise à jour produit convaincante de 2 minutes pour les équipes de marketing mondiales, démontrant une nouvelle fonctionnalité d'un produit logiciel avec génération de voix off multilingue et sous-titres pour la localisation. Le style visuel doit être moderne et dynamique, incorporant divers éléments de bibliothèque de médias/stock pour illustrer l'impact de la mise à jour dans différentes régions.
Créez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes pour les équipes de vente, mettant en avant un objectif de vente hebdomadaire en utilisant la capacité de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et motivant, assemblant rapidement des scènes professionnelles à l'aide de divers modèles et scènes disponibles, assurant une génération de voix off claire et énergique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation en Entreprise.
Améliorez l'apprentissage des employés et la rétention des connaissances avec des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI, simplifiant les messages d'entreprise complexes.
Créez des Campagnes Publicitaires Impactantes.
Générez rapidement des publicités vidéo performantes pour le marketing d'entreprise, atteignant des audiences plus larges et obtenant des résultats plus forts.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo ?
Le puissant Studio Editor de HeyGen simplifie le processus de création, offrant des outils intuitifs pour un montage vidéo AI efficace. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles préconstruits pour produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle avec facilité.
HeyGen peut-il créer des vidéos d'avatar AI à partir de texte ?
Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo AI, vous permettant de transformer des scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes. Cette capacité en fait un générateur de vidéos AI de premier plan pour divers besoins de contenu.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la localisation ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour la localisation, y compris des capacités robustes de traducteur vidéo AI qui permettent à votre contenu d'atteindre des audiences mondiales. De plus, le clonage vocal sophistiqué aide à maintenir la cohérence de la marque à travers les langues.
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de messages d'entreprise ?
En tant que générateur de vidéos de messages d'entreprise de premier plan, HeyGen aide les entreprises à créer des communications internes et externes convaincantes. Ses contrôles de branding garantissent que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise pour un marketing efficace.