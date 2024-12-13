Générateur de Vidéos de Messages d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles

Générez rapidement des vidéos d'entreprise professionnelles en utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour engager efficacement votre audience.

Créez une vidéo de présentation technique d'une minute pour les développeurs IT intégrant l'API de HeyGen, montrant comment générer un message d'entreprise de manière programmatique. Le style visuel doit être élégant et présenter clairement des extraits de code, tandis que l'audio propose une génération de voix off précise et calme, expliquant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script dans les appels API.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 1,5 minute destinée aux départements RH pour l'intégration des nouveaux employés, expliquant des politiques complexes à l'aide d'un avatar AI. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant une génération de voix off amicale mais autoritaire, assurant des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour produit convaincante de 2 minutes pour les équipes de marketing mondiales, démontrant une nouvelle fonctionnalité d'un produit logiciel avec génération de voix off multilingue et sous-titres pour la localisation. Le style visuel doit être moderne et dynamique, incorporant divers éléments de bibliothèque de médias/stock pour illustrer l'impact de la mise à jour dans différentes régions.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de communication interne concise de 45 secondes pour les équipes de vente, mettant en avant un objectif de vente hebdomadaire en utilisant la capacité de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et motivant, assemblant rapidement des scènes professionnelles à l'aide de divers modèles et scènes disponibles, assurant une génération de voix off claire et énergique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Messages d'Entreprise

Transformez sans effort vos messages d'entreprise en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une personnalisation fluide, améliorant l'impact de votre communication.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller ou taper votre message d'entreprise dans l'éditeur de texte. Notre générateur de texte en vidéo AI traitera votre script, le préparant pour la narration par avatar.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Parcourez notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI et choisissez le porte-parole parfait pour transmettre votre message avec une présence professionnelle et engageante.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans personnalisés, des logos et des couleurs de marque en utilisant nos outils d'édition intuitifs, garantissant que votre générateur de vidéos de messages d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
D'un clic, notre plateforme produira votre vidéo de haute qualité, complète avec voix off et sous-titres optionnels, prête pour une distribution immédiate sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en vidéos AI convaincantes, transmettant efficacement la valeur de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo ?

Le puissant Studio Editor de HeyGen simplifie le processus de création, offrant des outils intuitifs pour un montage vidéo AI efficace. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles préconstruits pour produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle avec facilité.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'avatar AI à partir de texte ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo AI, vous permettant de transformer des scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes. Cette capacité en fait un générateur de vidéos AI de premier plan pour divers besoins de contenu.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la localisation ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour la localisation, y compris des capacités robustes de traducteur vidéo AI qui permettent à votre contenu d'atteindre des audiences mondiales. De plus, le clonage vocal sophistiqué aide à maintenir la cohérence de la marque à travers les langues.

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de messages d'entreprise ?

En tant que générateur de vidéos de messages d'entreprise de premier plan, HeyGen aide les entreprises à créer des communications internes et externes convaincantes. Ses contrôles de branding garantissent que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise pour un marketing efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo