Générateur de Vidéo Mémo d'Entreprise : Rationalisez Vos Communications
Transformez la communication interne avec du contenu engageant et de haute qualité créé rapidement grâce à nos capacités de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour tous les employés, créez une vidéo de mise à jour de l'entreprise de 45 secondes en utilisant une approche de "générateur de vidéo mémo d'entreprise" pour annoncer une nouvelle initiative. Le style visuel de cette vidéo doit être moderne et engageant, utilisant des "modèles et scènes" dynamiques pour transmettre l'enthousiasme, complété par une "génération de voix off" amicale mais professionnelle. Cet effort vise à rationaliser les "mises à jour de l'entreprise" à travers l'organisation de manière efficace.
Un montage de 1 minute 30 secondes doit être produit pour les équipes Marketing et Ventes, mettant en valeur efficacement une nouvelle fonctionnalité produit avec "texte en vidéo" à partir d'un script détaillé. Le style visuel doit être dynamique et élégant, avec des coupes rapides et des démonstrations de produit, complété par une voix off persuasive et énergique avec des "sous-titres/captions" synchronisés pour l'accessibilité. Assurez-vous que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes en utilisant "redimensionnement et exportation de rapport d'aspect", livrant un "contenu de haute qualité" pour nos "lancements de produits".
Envisagez de créer une vidéo d'intégration de 2 minutes pour les nouveaux employés, axée sur la culture d'entreprise et les procédures essentielles. Cette vidéo nécessite un style visuel accueillant et clair, utilisant un "avatar AI" amical pour guider les spectateurs à travers les informations clés, avec des "sous-titres automatisés" pour une meilleure compréhension. Une voix chaleureuse et instructive sera cruciale pour l'audio afin de faciliter une "communication interne" fluide pendant le processus d'intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation avec des Vidéos AI.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation d'entreprise plus interactive, améliorant l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Élargissez l'Apprentissage & le Développement avec l'AI.
Produisez une gamme plus large de contenus éducatifs et de modules de formation efficacement, atteignant facilement tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéo AI de HeyGen soutient-il les exigences techniques avancées pour les mémos d'entreprise ?
HeyGen, en tant que générateur de vidéo AI, permet aux utilisateurs de créer des vidéos de mémo d'entreprise professionnelles qui répondent à des besoins techniques spécifiques. Il offre des contrôles de marque robustes, un redimensionnement flexible du rapport d'aspect et diverses options d'exportation pour s'intégrer parfaitement dans vos flux de travail de communication interne.
Puis-je facilement créer des vidéos avec des avatars AI et un support multilingue en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et des capacités avancées de génération de voix off, y compris le support multilingue. Cela rend facile la production de vidéos de formation engageantes, de mises à jour d'entreprise ou d'autres communications internes pour un public mondial.
Quel type de modèles HeyGen propose-t-il pour une production vidéo rapide et efficace ?
HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour rationaliser la création de divers types de contenu de haute qualité. Ces modèles vous permettent de générer rapidement des vidéos de mémo d'entreprise soignées et des mises à jour d'entreprise sans fonctionnalités de montage vidéo étendues.
Comment la fonctionnalité texte en vidéo de HeyGen peut-elle améliorer la qualité de ma communication à partir d'un script ?
La puissante fonctionnalité texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer un simple script en contenu de haute qualité avec facilité. Notre générateur de vidéo AI inclut automatiquement des sous-titres automatisés et intègre une génération de voix off réaliste, garantissant que votre message est clair et professionnel.