Générateur de Vidéos de Formation d'Entreprise : Créez des Vidéos de Formation Rapidement
Permettez aux équipes L&D de créer des vidéos de formation engageantes pour les employés plus rapidement, en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour des mises à jour fluides.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les employés existants ayant besoin d'une mise à jour rapide des compétences, concevez une vidéo de formation de 60 secondes sur un nouvel outil interne, utilisant un style visuel dynamique et instructif accompagné d'une narration audio claire et concise. Cet atout essentiel de partage de connaissances sera créé efficacement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, garantissant que toutes les étapes importantes sont couvertes, complètes avec sous-titres pour une meilleure compréhension.
Que diriez-vous d'une vidéo de 30 secondes pour les équipes L&D, démontrant le processus fluide de mise à jour des modules de conformité obsolètes ? Présentez cela avec une esthétique d'affaires moderne et épurée et une musique de fond entraînante. Cette solution, utilisant une plateforme AI générative, met en avant la rapidité des mises à jour faciles en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour modifier et rafraîchir rapidement le contenu, en s'appuyant sur des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock.
Imaginez une vidéo de 40 secondes pour l'habilitation des ventes destinée aux prospects clients, mettant en avant un avantage clé du produit. Cette vidéo devrait avoir une présentation visuelle soignée et persuasive et une voix off professionnelle et engageante. Conçue pour que les équipes de vente personnalisent efficacement la communication client, elle utilisera le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, ainsi qu'une génération de voix off sophistiquée pour maintenir une voix de marque cohérente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre les Programmes de Formation d'Entreprise à l'Échelle Mondiale.
Produisez sans effort plus de vidéos de formation pour atteindre un public plus large d'employés dans des lieux divers, en surmontant les barrières linguistiques.
Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos générées par AI avec des avatars et des voix off pour créer un contenu de formation captivant, améliorant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI qui transforme les scripts en vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI. Cette capacité de texte-à-vidéo permet une production rapide de contenu engageant pour l'apprentissage en entreprise.
HeyGen peut-il être utilisé pour produire rapidement du contenu de formation d'entreprise ?
Oui, la plateforme AI générative de HeyGen offre aux équipes L&D une solution puissante pour l'apprentissage en entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles prêts pour L&D et des contrôles de marque pour développer efficacement des vidéos d'intégration et de partage de connaissances.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?
HeyGen propose une gamme d'outils créatifs, y compris des avatars AI personnalisables et des modèles faciles à utiliser, parfaits pour développer une documentation vidéo engageante ou des bibliothèques de vidéos tutoriels. Cela rend le processus de création vidéo simple et efficace.
Les vidéos HeyGen prennent-elles en charge plusieurs langues et des mises à jour faciles ?
Absolument, HeyGen permet des mises à jour faciles de vos vidéos et prend en charge plus de 140 langues grâce à des voix off AI avancées et des sous-titres. Cela garantit que votre contenu de formation des employés et d'habilitation des ventes est accessible à l'échelle mondiale et toujours à jour.