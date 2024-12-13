Générateur de Vidéos de Formation d'Entreprise : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Permettez aux équipes L&D de créer des vidéos de formation engageantes pour les employés plus rapidement, en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour des mises à jour fluides.

Imaginez une vidéo de formation d'entreprise de 45 secondes, conçue pour les nouveaux employés, qui présente la culture de l'entreprise avec un style visuel amical et professionnel et un audio clair et accueillant. Cette pièce d'intégration engageante mettra en vedette un avatar AI délivrant des messages clés, propulsé par la génération de voix off de HeyGen pour un ton cohérent et accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les employés existants ayant besoin d'une mise à jour rapide des compétences, concevez une vidéo de formation de 60 secondes sur un nouvel outil interne, utilisant un style visuel dynamique et instructif accompagné d'une narration audio claire et concise. Cet atout essentiel de partage de connaissances sera créé efficacement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, garantissant que toutes les étapes importantes sont couvertes, complètes avec sous-titres pour une meilleure compréhension.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous d'une vidéo de 30 secondes pour les équipes L&D, démontrant le processus fluide de mise à jour des modules de conformité obsolètes ? Présentez cela avec une esthétique d'affaires moderne et épurée et une musique de fond entraînante. Cette solution, utilisant une plateforme AI générative, met en avant la rapidité des mises à jour faciles en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour modifier et rafraîchir rapidement le contenu, en s'appuyant sur des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 40 secondes pour l'habilitation des ventes destinée aux prospects clients, mettant en avant un avantage clé du produit. Cette vidéo devrait avoir une présentation visuelle soignée et persuasive et une voix off professionnelle et engageante. Conçue pour que les équipes de vente personnalisent efficacement la communication client, elle utilisera le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, ainsi qu'une génération de voix off sophistiquée pour maintenir une voix de marque cohérente.
Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles, des modules d'intégration et du contenu de partage de connaissances avec notre plateforme AI générative.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation ou votre script d'apprentissage dans la plateforme. Notre AI générative utilisera cette base pour alimenter votre création de texte-à-vidéo, garantissant précision et cohérence pour vos besoins d'apprentissage en entreprise.
2
Step 2
Choisissez des Avatars et Voix AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre contenu. Associez votre avatar choisi à une voix off AI dans plus de 140 langues pour offrir une narration claire et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Modèles
Imprégnez vos vidéos de formation d'entreprise de l'identité de votre marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter des logos et des couleurs personnalisées. Cela garantit une représentation professionnelle cohérente dans tous vos supports de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Avant le déploiement final, intégrez facilement des sous-titres pour une accessibilité améliorée. Exportez votre vidéo de formation des employés complétée dans divers formats, prête pour une distribution fluide et un partage de connaissances impactant au sein de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Rationaliser le Partage de Connaissances et l'Intégration

Transformez des procédures internes complexes, des SOP et des matériaux d'intégration en documentation vidéo alimentée par AI facile à comprendre pour un transfert de connaissances rapide.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui transforme les scripts en vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI. Cette capacité de texte-à-vidéo permet une production rapide de contenu engageant pour l'apprentissage en entreprise.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire rapidement du contenu de formation d'entreprise ?

Oui, la plateforme AI générative de HeyGen offre aux équipes L&D une solution puissante pour l'apprentissage en entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles prêts pour L&D et des contrôles de marque pour développer efficacement des vidéos d'intégration et de partage de connaissances.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?

HeyGen propose une gamme d'outils créatifs, y compris des avatars AI personnalisables et des modèles faciles à utiliser, parfaits pour développer une documentation vidéo engageante ou des bibliothèques de vidéos tutoriels. Cela rend le processus de création vidéo simple et efficace.

Les vidéos HeyGen prennent-elles en charge plusieurs langues et des mises à jour faciles ?

Absolument, HeyGen permet des mises à jour faciles de vos vidéos et prend en charge plus de 140 langues grâce à des voix off AI avancées et des sous-titres. Cela garantit que votre contenu de formation des employés et d'habilitation des ventes est accessible à l'échelle mondiale et toujours à jour.

