Transformez la Formation avec un Créateur de Vidéos Éducatives d'Apprentissage d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de formation d'entreprise engageantes en utilisant une interface conviviale et des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les équipes de développement internes, détaillant le processus d'une nouvelle intégration logicielle. Le style visuel doit être épuré et schématique, complété par une voix off précise et explicative générée à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, garantissant que les informations complexes sont facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation dynamique de 30 secondes promouvant un prochain atelier d'amélioration des compétences pour tous les employés cherchant à évoluer professionnellement. La vidéo nécessite une esthétique visuelle dynamique et inspirante, accompagnée d'une musique entraînante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer rapidement une invitation engageante et visuellement attrayante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative concise de 50 secondes pour le personnel existant, offrant des conseils rapides de productivité pour les environnements de travail hybrides. La présentation visuelle doit être moderne et élégante, avec une voix off calme et encourageante, enrichie de visuels pertinents provenant de la bibliothèque de médias intégrée de HeyGen pour maintenir l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives d'Apprentissage d'Entreprise

Transformez votre contenu de formation en vidéos éducatives engageantes et alimentées par l'AI avec facilité, simplifiant vos initiatives d'apprentissage et de développement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise la technologie de texte en vidéo AI pour convertir votre script en une narration visuelle captivante, formant le cœur de votre vidéo d'apprentissage d'entreprise.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel. Ces présentateurs numériques réalistes délivreront votre message de manière professionnelle, rendant vos vidéos de formation plus dynamiques.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre organisation. Utilisez des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo, vos couleurs d'entreprise et d'autres éléments visuels, assurant des fonctionnalités de personnalisation d'entreprise cohérentes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'apprentissage d'entreprise avec facilité. Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, optimisés pour un partage fluide sur toutes vos plateformes d'apprentissage et de développement, garantissant que votre contenu atteint efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes

Traduisez des processus d'entreprise complexes ou des informations techniques en vidéos éducatives facilement compréhensibles et engageantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives animées ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI qui permet aux professionnels créatifs de produire efficacement des vidéos explicatives animées de haute qualité. Profitez de nos modèles étendus et de nos outils vidéo AI pour simplifier votre processus de création vidéo, donnant vie à vos concepts avec facilité.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de contenu éducatif avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen transforment votre expérience de création de vidéos éducatives en offrant des présentations engageantes et professionnelles. Utilisez simplement notre fonctionnalité de texte en vidéo AI pour convertir vos scripts en vidéos de formation captivantes avec des présentateurs virtuels réalistes, parfaits pour l'apprentissage d'entreprise.

HeyGen est-il une plateforme de création vidéo conviviale pour tous les niveaux de compétence ?

Absolument, HeyGen est conçu comme une plateforme de création vidéo intuitive avec une interface conviviale. Sa fonctionnalité de glisser-déposer et sa bibliothèque de contenu personnalisable rendent la création vidéo accessible et efficace pour tout le monde, quel que soit le niveau d'expérience préalable.

HeyGen soutient-il les initiatives d'apprentissage et de développement en entreprise ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos éducatives d'apprentissage d'entreprise idéal, offrant des fonctionnalités de personnalisation d'entreprise robustes. Les organisations peuvent utiliser les contrôles de marque pour s'assurer que toutes les vidéos de formation s'alignent parfaitement avec leurs directives de marque, favorisant un apprentissage et un développement efficaces.

