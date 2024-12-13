Créateur de Vidéos de Connaissances d'Entreprise : Simplifiez la Formation & la Documentation

Transformez la documentation interne et la formation avec notre créateur de vidéos AI. Créez rapidement des vidéos engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Imaginez créer une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux employés qui les introduit à la culture de l'entreprise et aux connaissances essentielles de l'entreprise. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en avant des espaces de bureau modernes et des membres de l'équipe souriants, complété par une voix off encourageante et professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les valeurs clés de l'entreprise de manière amicale et cohérente.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour clarifier une nouvelle Procédure Opérationnelle Standard pour les employés existants, en veillant à ce qu'ils comprennent rapidement le flux de travail mis à jour. La présentation visuelle doit être dynamique et épurée, intégrant des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques, accompagnée d'une voix instructive claire et articulée. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement une documentation complexe en guides visuels engageants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes pour résumer les objectifs commerciaux trimestriels et les principales réalisations pour tout le personnel, agissant comme un élément crucial de vos Programmes de Formation d'Entreprise. Le style visuel doit être énergique et motivant, employant des infographies et du texte en gras, accompagné d'une voix off claire et stimulante. Créez ce résumé percutant en utilisant la fonctionnalité de Modèles & scènes de HeyGen pour un rendu soigné et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo concise de 30 secondes pour la documentation interne, annonçant une mise à jour critique de la politique de l'entreprise que tous les membres du personnel doivent connaître immédiatement. L'approche visuelle doit être directe et autoritaire, avec des points clés concis et des mises en évidence en gras, accompagnée d'une voix off précise et sérieuse. Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les employés en utilisant les Sous-titres/captions de HeyGen pour l'annonce.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Connaissances d'Entreprise

Transformez sans effort des informations complexes en documentation vidéo engageante et professionnelle pour améliorer l'apprentissage et la communication au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre contenu existant ou rédiger un nouveau script. La capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script de notre plateforme convertira instantanément votre texte en une voix off, formant la base de votre vidéo de connaissances d'entreprise.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, ou utilisez des modèles visuels et des scènes engageants pour donner vie à votre documentation vidéo, assurant un aspect professionnel.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding complets pour maintenir une identité d'entreprise cohérente dans toutes vos vidéos de formation et votre documentation interne.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité, puis exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement vos programmes de formation d'entreprise et vidéos d'intégration de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez la Documentation Interne Complexe

.

Simplifiez la documentation interne complexe et les Procédures Opérationnelles Standard en vidéos explicatives engageantes, améliorant la compréhension au sein de l'organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de connaissances d'entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie le processus de création de vidéos de connaissances d'entreprise engageantes, de vidéos de formation et de documentation vidéo. Sa plateforme AI générative permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo avec des avatars AI et des voix off professionnelles, rendant l'information complexe facilement compréhensible.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen sert de plateforme AI générative puissante, permettant aux entreprises de créer efficacement des vidéos de haute qualité. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant la technologie de transformation de texte en vidéo, complétée par des avatars AI réalistes et des voix off naturelles, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.

HeyGen peut-il être utilisé pour la documentation interne et les vidéos d'intégration ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des Procédures Opérationnelles Standard efficaces et des vidéos d'intégration engageantes pour la documentation interne. Avec une variété de modèles de vidéos et des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que tous vos Programmes de Formation d'Entreprise maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

Comment les avatars AI et les modèles de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?

La gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles visuels engageants de HeyGen permet de créer un contenu vidéo dynamique et personnalisé. Associées à une génération avancée de voix off, ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives captivantes et des supports de formation qui résonnent avec leur audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo