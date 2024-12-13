Créateur de Vidéos de Connaissances d'Entreprise : Simplifiez la Formation & la Documentation
Transformez la documentation interne et la formation avec notre créateur de vidéos AI. Créez rapidement des vidéos engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour clarifier une nouvelle Procédure Opérationnelle Standard pour les employés existants, en veillant à ce qu'ils comprennent rapidement le flux de travail mis à jour. La présentation visuelle doit être dynamique et épurée, intégrant des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques, accompagnée d'une voix instructive claire et articulée. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement une documentation complexe en guides visuels engageants.
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes pour résumer les objectifs commerciaux trimestriels et les principales réalisations pour tout le personnel, agissant comme un élément crucial de vos Programmes de Formation d'Entreprise. Le style visuel doit être énergique et motivant, employant des infographies et du texte en gras, accompagné d'une voix off claire et stimulante. Créez ce résumé percutant en utilisant la fonctionnalité de Modèles & scènes de HeyGen pour un rendu soigné et professionnel.
Réalisez une vidéo concise de 30 secondes pour la documentation interne, annonçant une mise à jour critique de la politique de l'entreprise que tous les membres du personnel doivent connaître immédiatement. L'approche visuelle doit être directe et autoritaire, avec des points clés concis et des mises en évidence en gras, accompagnée d'une voix off précise et sérieuse. Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les employés en utilisant les Sous-titres/captions de HeyGen pour l'annonce.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Programmes de Formation d'Entreprise Étendus.
Créez rapidement plus de cours de formation et élargissez le partage de connaissances internes à un plus grand nombre d'employés grâce à la documentation vidéo alimentée par AI.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Exploitez l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des connaissances pour les vidéos de formation d'entreprise et les processus d'intégration efficaces.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de connaissances d'entreprise ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie le processus de création de vidéos de connaissances d'entreprise engageantes, de vidéos de formation et de documentation vidéo. Sa plateforme AI générative permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo avec des avatars AI et des voix off professionnelles, rendant l'information complexe facilement compréhensible.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?
HeyGen sert de plateforme AI générative puissante, permettant aux entreprises de créer efficacement des vidéos de haute qualité. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant la technologie de transformation de texte en vidéo, complétée par des avatars AI réalistes et des voix off naturelles, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.
HeyGen peut-il être utilisé pour la documentation interne et les vidéos d'intégration ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer des Procédures Opérationnelles Standard efficaces et des vidéos d'intégration engageantes pour la documentation interne. Avec une variété de modèles de vidéos et des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que tous vos Programmes de Formation d'Entreprise maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.
Comment les avatars AI et les modèles de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?
La gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles visuels engageants de HeyGen permet de créer un contenu vidéo dynamique et personnalisé. Associées à une génération avancée de voix off, ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives captivantes et des supports de formation qui résonnent avec leur audience.