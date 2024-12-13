Imaginez créer une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux employés qui les introduit à la culture de l'entreprise et aux connaissances essentielles de l'entreprise. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en avant des espaces de bureau modernes et des membres de l'équipe souriants, complété par une voix off encourageante et professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les valeurs clés de l'entreprise de manière amicale et cohérente.

Générer une Vidéo