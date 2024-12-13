Créateur de Vidéos d'Instruction d'Entreprise : Créez des Vidéos de Formation Rapidement
Rationalisez la formation des employés avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Utilisez des avatars AI pour produire facilement des vidéos de formation d'entreprise professionnelles.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes internes, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle en convertissant des SOP détaillées en étapes visuelles concises. La vidéo doit avoir un style visuel instructif et une voix off articulée, générée efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo d'intégration de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, les introduisant à la culture de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel moderne et vibrant avec un audio clair et accueillant, rendant l'introduction à leur nouveau rôle invitante.
Produisez une documentation vidéo de 90 secondes expliquant un flux de travail de projet complexe aux chefs de projet et au personnel technique. La vidéo nécessite un style visuel informatif avec des graphiques clairs, enrichi par une fonctionnalité de génération de voix off professionnelle pour une narration limpide de chaque étape.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Formation.
Produisez des cours de formation étendus de manière efficace pour éduquer une base d'employés plus large et développer des initiatives d'apprentissage.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'apprentissage et la mémoire des employés grâce à un contenu de formation interactif et captivant généré par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen utilise sa plateforme d'IA générative et une variété d'avatars AI pour transformer des scripts en vidéos de formation professionnelles de manière efficace. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos de formation pour démarrer rapidement votre processus de création de vidéos alimenté par l'IA.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'instruction d'entreprise pour les communications internes ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos d'instruction d'entreprise idéal, rationalisant la production de documentation vidéo, de SOP et de contenu d'intégration. Son flux de travail convivial aide à créer rapidement des supports de formation de haute qualité pour les employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation et une documentation détaillées des employés ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme l'enregistrement d'écran pour démontrer des logiciels, ainsi qu'une génération avancée de voix off pour des explications claires. Ces outils sont parfaits pour créer un contenu de formation des employés approfondi et une documentation vidéo.
Comment puis-je personnaliser mes vidéos de formation pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?
HeyGen permet un contrôle étendu de la marque, y compris l'ajout de votre logo et de vos schémas de couleurs préférés, garantissant que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Cela fait de HeyGen un puissant créateur de vidéos de formation pour un message de marque cohérent.