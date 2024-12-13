Créateur de Vidéos d'Instruction d'Entreprise : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Rationalisez la formation des employés avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Utilisez des avatars AI pour produire facilement des vidéos de formation d'entreprise professionnelles.

Créez une vidéo d'instruction d'entreprise de 60 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur les politiques essentielles de l'entreprise. Ce module de formation engageant doit présenter un avatar AI amical pour transmettre les informations, avec une narration professionnelle, claire et des visuels accueillants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les équipes internes, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle en convertissant des SOP détaillées en étapes visuelles concises. La vidéo doit avoir un style visuel instructif et une voix off articulée, générée efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'intégration de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, les introduisant à la culture de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel moderne et vibrant avec un audio clair et accueillant, rendant l'introduction à leur nouveau rôle invitante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une documentation vidéo de 90 secondes expliquant un flux de travail de projet complexe aux chefs de projet et au personnel technique. La vidéo nécessite un style visuel informatif avec des graphiques clairs, enrichi par une fonctionnalité de génération de voix off professionnelle pour une narration limpide de chaque étape.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Instruction d'Entreprise

Transformez des instructions complexes en vidéos de formation d'entreprise engageantes sans effort, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour une formation des employés efficace et une documentation vidéo percutante.

1
Step 1
Créez à partir d'un Script ou d'un Modèle
Commencez par coller votre script d'instruction dans l'éditeur de texte en vidéo ou sélectionnez un modèle de vidéo de formation préconçu pour commencer efficacement votre vidéo de formation d'entreprise. Cela pose les bases de votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels avec des Avatars AI
Renforcez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque, rendant votre documentation vidéo plus dynamique.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles et des Sous-titres
Générez automatiquement des voix off claires pour votre avatar choisi et ajoutez des sous-titres/captions précis pour assurer l'accessibilité et la compréhension dans toutes les vidéos de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Instruction Finale
Une fois finalisée, exportez votre vidéo d'instruction d'entreprise dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, prête à être intégrée dans votre flux de travail pour une distribution sans faille.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes

Démystifiez les politiques et procédures complexes de l'entreprise, rendant l'apprentissage accessible et efficace pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen utilise sa plateforme d'IA générative et une variété d'avatars AI pour transformer des scripts en vidéos de formation professionnelles de manière efficace. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos de formation pour démarrer rapidement votre processus de création de vidéos alimenté par l'IA.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'instruction d'entreprise pour les communications internes ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos d'instruction d'entreprise idéal, rationalisant la production de documentation vidéo, de SOP et de contenu d'intégration. Son flux de travail convivial aide à créer rapidement des supports de formation de haute qualité pour les employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation et une documentation détaillées des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme l'enregistrement d'écran pour démontrer des logiciels, ainsi qu'une génération avancée de voix off pour des explications claires. Ces outils sont parfaits pour créer un contenu de formation des employés approfondi et une documentation vidéo.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos de formation pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

HeyGen permet un contrôle étendu de la marque, y compris l'ajout de votre logo et de vos schémas de couleurs préférés, garantissant que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Cela fait de HeyGen un puissant créateur de vidéos de formation pour un message de marque cohérent.

