Le leader de la création de vidéos RH d'entreprise
Créez des vidéos de recrutement, d'intégration et de formation percutantes qui renforcent l'engagement des employés en utilisant des avatars AI personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouvelles recrues, visant à favoriser l'engagement précoce des employés et à les familiariser avec les valeurs de l'entreprise et les premières étapes. Utilisez un style visuel accueillant avec des graphismes épurés et un ton amical, en incorporant des modèles et des scènes prêts à l'emploi pour un démarrage rapide, et en garantissant l'accessibilité pour tous avec des sous-titres/captions automatiques.
Produisez une vidéo RH concise de 30 secondes pour transmettre des informations de formation essentielles aux employés existants sur une nouvelle mise à jour de politique. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et instructif, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace et en enrichissant la présentation avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Concevez une vidéo RH d'entreprise moderne de 50 secondes qui peut être facilement personnalisée pour diverses communications internes, telles que des annonces d'entreprise ou des mises à jour départementales. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle soignée et alignée sur la marque, en utilisant un avatar AI engageant pour délivrer les messages avec confiance, et en assurant une distribution fluide sur les plateformes avec redimensionnement et exportation des formats d'aspect pour un visionnage optimal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et le développement RH.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, renforçant l'engagement des employés et améliorant la rétention des connaissances pour l'apprentissage en entreprise.
Rationalisez l'intégration et les cours des employés.
Produisez rapidement des vidéos d'intégration et des cours complets, garantissant que les nouvelles recrues et les employés saisissent rapidement les informations essentielles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos RH pour mon entreprise ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos RH professionnelles, y compris des vidéos de recrutement et d'intégration. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour produire un contenu convaincant qui améliore l'engagement des employés et la culture d'entreprise, transformant votre expérience de création de vidéos RH d'entreprise.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos de marque employeur ?
Oui, HeyGen propose une personnalisation étendue pour les vidéos de marque employeur et tout le contenu RH. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo, incorporer le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding, et utiliser la bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo reflète votre culture d'entreprise unique.
HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues ou des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de formation ?
Absolument. HeyGen facilite la communication mondiale pour les vidéos de formation avec des sous-titres automatiques et des capacités robustes de génération de voix off. Cela garantit que vos supports d'intégration et de formation des employés sont accessibles et engageants pour une main-d'œuvre diversifiée, simplifiant la création de contenu pour toute vidéo RH.
Quels types de contenu vidéo RH puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire un large éventail de contenus vidéo RH, des vidéos de recrutement et d'intégration aux communications internes et vidéos d'engagement des employés. Ses outils intuitifs de glisser-déposer et ses modèles vidéo prêts à l'emploi en font un créateur de vidéos RH d'entreprise idéal pour tous vos besoins.