Créez une vidéo de recrutement captivante de 45 secondes conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant la culture dynamique de votre entreprise et les opportunités de carrière passionnantes. Cette vidéo de marque employeur doit présenter des visuels dynamiques, une musique de fond entraînante et un avatar AI professionnel délivrant un message convaincant, enrichi par une génération de voix off claire pour inspirer les candidats potentiels à postuler.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouvelles recrues, visant à favoriser l'engagement précoce des employés et à les familiariser avec les valeurs de l'entreprise et les premières étapes. Utilisez un style visuel accueillant avec des graphismes épurés et un ton amical, en incorporant des modèles et des scènes prêts à l'emploi pour un démarrage rapide, et en garantissant l'accessibilité pour tous avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo RH concise de 30 secondes pour transmettre des informations de formation essentielles aux employés existants sur une nouvelle mise à jour de politique. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et instructif, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace et en enrichissant la présentation avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo RH d'entreprise moderne de 50 secondes qui peut être facilement personnalisée pour diverses communications internes, telles que des annonces d'entreprise ou des mises à jour départementales. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle soignée et alignée sur la marque, en utilisant un avatar AI engageant pour délivrer les messages avec confiance, et en assurant une distribution fluide sur les plateformes avec redimensionnement et exportation des formats d'aspect pour un visionnage optimal.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos RH d'entreprise

Créez facilement des vidéos RH professionnelles pour le recrutement, l'intégration et la formation, en renforçant l'engagement des employés et la culture d'entreprise grâce à une communication visuelle puissante.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour lancer la création de votre vidéo RH, garantissant un aspect soigné dès le début.
2
Step 2
Créez votre narration
Transformez votre script en contenu engageant en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script, parfait pour créer des vidéos de recrutement convaincantes ou des modules de formation.
3
Step 3
Appliquez le branding
Utilisez les contrôles de branding pour intégrer harmonieusement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, garantissant que chaque vidéo RH reflète vos vidéos de marque employeur uniques.
4
Step 4
Exportez et partagez
Générez votre vidéo finale avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques, puis exportez facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes et garantir l'accessibilité.

Cas d'Utilisation

Créez des vidéos de recrutement et de marque employeur percutantes

Développez des vidéos de recrutement et de marque employeur convaincantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer les meilleurs talents et de mettre en valeur la culture de l'entreprise de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos RH pour mon entreprise ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos RH professionnelles, y compris des vidéos de recrutement et d'intégration. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour produire un contenu convaincant qui améliore l'engagement des employés et la culture d'entreprise, transformant votre expérience de création de vidéos RH d'entreprise.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos de marque employeur ?

Oui, HeyGen propose une personnalisation étendue pour les vidéos de marque employeur et tout le contenu RH. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo, incorporer le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding, et utiliser la bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo reflète votre culture d'entreprise unique.

HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues ou des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen facilite la communication mondiale pour les vidéos de formation avec des sous-titres automatiques et des capacités robustes de génération de voix off. Cela garantit que vos supports d'intégration et de formation des employés sont accessibles et engageants pour une main-d'œuvre diversifiée, simplifiant la création de contenu pour toute vidéo RH.

Quels types de contenu vidéo RH puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire un large éventail de contenus vidéo RH, des vidéos de recrutement et d'intégration aux communications internes et vidéos d'engagement des employés. Ses outils intuitifs de glisser-déposer et ses modèles vidéo prêts à l'emploi en font un créateur de vidéos RH d'entreprise idéal pour tous vos besoins.

