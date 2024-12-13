Optimisez les RH avec un Générateur de Vidéos RH d'Entreprise

Transformez vos communications internes et votre intégration avec une conversion texte-à-vidéo fluide.

Créez une vidéo de bienvenue de 30 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture d'entreprise et aux membres clés de l'équipe. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais amical avec une voix off claire et encourageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience d'intégration des employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les employés existants, expliquant une nouvelle mise à jour logicielle ou un processus interne. Employez un style visuel moderne avec des graphiques engageants et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour assurer une livraison de contenu précise et informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour tout le personnel, annonçant une réalisation importante de l'entreprise ou un événement à venir. Le style visuel doit être stimulant et vibrant, complété par une voix amicale et professionnelle. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement ce message engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de recrutement convaincante de 30 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant les valeurs et avantages uniques de l'entreprise. Présentez un environnement de travail dynamique et inspirant avec une voix énergique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement ce qui fait de notre entreprise un lieu de travail exceptionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos RH d'Entreprise

Créez facilement des vidéos RH engageantes et professionnelles pour la formation, l'intégration et les communications internes, optimisant votre flux de travail et améliorant l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le script de votre vidéo. Avec la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen, vos mots sont transformés en une expérience visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message. Ces présentateurs numériques rendent votre contenu plus accessible.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et du Branding
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle pour plus de clarté. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour des communications internes cohérentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Cela aide à rationaliser votre flux de travail pour une distribution rapide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos de Recrutement Impactantes

.

Produisez rapidement des vidéos de recrutement convaincantes, mettant en avant la culture d'entreprise pour attirer les meilleurs talents et réduire les coûts de production.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos RH d'entreprise pour divers besoins ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et du contenu d'intégration des employés captivant. Notre plateforme vidéo AI simplifie le processus de production vidéo, en faisant un créateur de vidéos RH idéal pour les communications internes et l'e-learning. Elle agit comme un générateur de vidéos RH d'entreprise complet.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les départements RH ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer les scripts en contenu vidéo engageant avec une génération de voix off réaliste. Cela réduit considérablement les coûts et la complexité de production vidéo pour créer des vidéos de recrutement, permettant une communication efficace et percutante.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos RH pour un meilleur engagement des employés ?

Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables et des contrôles de branding, permettant aux professionnels des RH d'adapter les vidéos avec le logo et les couleurs de leur entreprise. Cela assure une cohérence du message de marque dans toutes les communications internes, améliorant finalement l'engagement des employés et renforçant la culture d'entreprise.

Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de travail pour créer des vidéos de formation RH ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en convertissant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une génération de voix off, éliminant le montage complexe. Cela aide à rationaliser le flux de travail pour les vidéos de formation et l'intégration des employés, soutenant la création de contenu efficace pour l'e-learning et une éventuelle intégration LMS.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo