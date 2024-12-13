Optimisez les RH avec un Générateur de Vidéos RH d'Entreprise
Transformez vos communications internes et votre intégration avec une conversion texte-à-vidéo fluide.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les employés existants, expliquant une nouvelle mise à jour logicielle ou un processus interne. Employez un style visuel moderne avec des graphiques engageants et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour assurer une livraison de contenu précise et informative.
Produisez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour tout le personnel, annonçant une réalisation importante de l'entreprise ou un événement à venir. Le style visuel doit être stimulant et vibrant, complété par une voix amicale et professionnelle. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement ce message engageant.
Concevez une vidéo de recrutement convaincante de 30 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant les valeurs et avantages uniques de l'entreprise. Présentez un environnement de travail dynamique et inspirant avec une voix énergique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement ce qui fait de notre entreprise un lieu de travail exceptionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Formation et d'E-learning Engagantes.
Générez des vidéos de formation de haute qualité et des cours d'e-learning sans effort pour éduquer les employés et intégrer votre LMS.
Améliorez la Formation et l'Engagement des Employés.
Renforcez l'engagement et la rétention des employés en créant du contenu de formation dynamique et interactif avec des avatars AI et des voix off personnalisées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos RH d'entreprise pour divers besoins ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et du contenu d'intégration des employés captivant. Notre plateforme vidéo AI simplifie le processus de production vidéo, en faisant un créateur de vidéos RH idéal pour les communications internes et l'e-learning. Elle agit comme un générateur de vidéos RH d'entreprise complet.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les départements RH ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer les scripts en contenu vidéo engageant avec une génération de voix off réaliste. Cela réduit considérablement les coûts et la complexité de production vidéo pour créer des vidéos de recrutement, permettant une communication efficace et percutante.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos RH pour un meilleur engagement des employés ?
Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables et des contrôles de branding, permettant aux professionnels des RH d'adapter les vidéos avec le logo et les couleurs de leur entreprise. Cela assure une cohérence du message de marque dans toutes les communications internes, améliorant finalement l'engagement des employés et renforçant la culture d'entreprise.
Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de travail pour créer des vidéos de formation RH ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en convertissant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une génération de voix off, éliminant le montage complexe. Cela aide à rationaliser le flux de travail pour les vidéos de formation et l'intégration des employés, soutenant la création de contenu efficace pour l'e-learning et une éventuelle intégration LMS.