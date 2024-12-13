Optimisez l'efficacité avec un créateur de vidéos de gouvernance d'entreprise

Rationalisez votre formation à la gouvernance d'entreprise avec une création de texte en vidéo facile, transformant les scripts en vidéos engageantes rapidement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de conformité engageante de 45 secondes pour tous les employés, axée sur une mise à jour critique de la politique au sein de notre gouvernance d'entreprise. Le style visuel doit être informatif et simple, utilisant des animations de texte à l'écran pour mettre en évidence les points clés, accompagné d'une voix amicale mais ferme. Assurez une accessibilité et une compréhension optimales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'affaires soignée de 60 secondes pour nos actionnaires et membres du conseil d'administration, servant d'annonce du PDG concernant les récents progrès dans notre gouvernance d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être exécutive et confiante, incorporant des séquences de haute qualité de la bibliothèque multimédia pour renforcer les messages clés, livrée avec une voix off forte et professionnelle. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience auditive cohérente et percutante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 30 secondes pour l'intégration des employés, introduisant les principes fondamentaux de la formation à la gouvernance d'entreprise aux nouvelles recrues. La vidéo doit avoir une présentation visuelle accueillante et concise, utilisant des modèles modernes et lumineux pour illustrer les concepts clés, accompagnée d'une narration joyeuse et amicale. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un look de marque cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de gouvernance d'entreprise

Rationalisez la création de vidéos de gouvernance d'entreprise professionnelles et conformes avec l'AI, améliorant les communications internes et la formation.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle de vidéo
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels conçus pour divers sujets de gouvernance d'entreprise.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Choisissez un avatar AI pour délivrer votre message de gouvernance d'entreprise, donnant vie à votre contenu avec une présence professionnelle à l'écran.
3
Step 3
Appliquez vos éléments de marque
Téléchargez et appliquez facilement votre logo d'entreprise et vos couleurs spécifiques à la marque pour garantir que chaque vidéo s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Générez des sous-titres et exportez
Générez automatiquement des sous-titres et captions précis pour votre vidéo, puis exportez-la dans le format d'aspect de votre choix pour un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Rationalisez les communications d'entreprise

Créez rapidement des mises à jour vidéo professionnelles et engageantes pour les politiques, les annonces de l'entreprise et les communications avec les parties prenantes pour maintenir la transparence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de gouvernance d'entreprise ?

HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos de gouvernance d'entreprise de haute qualité en utilisant son créateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, rationalisant votre processus de création de vidéos pour des vidéos de communication d'entreprise percutantes.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la gouvernance d'entreprise ?

HeyGen propose des modèles de vidéos dédiés et des outils pour la formation à la gouvernance d'entreprise, y compris la formation aux politiques et à la conformité. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres et des captions pour l'accessibilité et intégrer des éléments de marque pour assurer la cohérence de toutes les vidéos d'entreprise professionnelles.

HeyGen peut-il produire des vidéos d'affaires professionnelles pour la communication interne ?

Absolument. En tant que créateur de vidéos d'affaires de premier plan, HeyGen vous aide à produire des vidéos d'entreprise professionnelles idéales pour les communications internes et les annonces de l'entreprise. Sa vaste bibliothèque multimédia et ses fonctionnalités de collaboration en direct garantissent des vidéos de haute qualité et engageantes avec facilité.

Comment l'AI de HeyGen améliore-t-il la qualité des vidéos d'entreprise ?

Les outils vidéo AI avancés de HeyGen améliorent les vidéos d'entreprise grâce à des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Cela permet une transition fluide du texte à la vidéo à partir de la production de scripts, tandis que les options pour les sous-titres et captions et les éléments de marque personnalisables garantissent que chaque vidéo de gouvernance d'entreprise est professionnelle et percutante.

