Optimisez l'efficacité avec un créateur de vidéos de gouvernance d'entreprise
Rationalisez votre formation à la gouvernance d'entreprise avec une création de texte en vidéo facile, transformant les scripts en vidéos engageantes rapidement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de conformité engageante de 45 secondes pour tous les employés, axée sur une mise à jour critique de la politique au sein de notre gouvernance d'entreprise. Le style visuel doit être informatif et simple, utilisant des animations de texte à l'écran pour mettre en évidence les points clés, accompagné d'une voix amicale mais ferme. Assurez une accessibilité et une compréhension optimales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Produisez une vidéo d'affaires soignée de 60 secondes pour nos actionnaires et membres du conseil d'administration, servant d'annonce du PDG concernant les récents progrès dans notre gouvernance d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être exécutive et confiante, incorporant des séquences de haute qualité de la bibliothèque multimédia pour renforcer les messages clés, livrée avec une voix off forte et professionnelle. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience auditive cohérente et percutante.
Créez une vidéo informative de 30 secondes pour l'intégration des employés, introduisant les principes fondamentaux de la formation à la gouvernance d'entreprise aux nouvelles recrues. La vidéo doit avoir une présentation visuelle accueillante et concise, utilisant des modèles modernes et lumineux pour illustrer les concepts clés, accompagnée d'une narration joyeuse et amicale. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un look de marque cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des cours de formation complets.
Produisez efficacement une large gamme de cours de gouvernance d'entreprise et de conformité, garantissant que tous les employés et parties prenantes sont bien informés.
Améliorez l'engagement de la formation.
Exploitez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation à la gouvernance d'entreprise plus interactive et mémorable, améliorant la compréhension et la rétention pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de gouvernance d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos de gouvernance d'entreprise de haute qualité en utilisant son créateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, rationalisant votre processus de création de vidéos pour des vidéos de communication d'entreprise percutantes.
Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la gouvernance d'entreprise ?
HeyGen propose des modèles de vidéos dédiés et des outils pour la formation à la gouvernance d'entreprise, y compris la formation aux politiques et à la conformité. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres et des captions pour l'accessibilité et intégrer des éléments de marque pour assurer la cohérence de toutes les vidéos d'entreprise professionnelles.
HeyGen peut-il produire des vidéos d'affaires professionnelles pour la communication interne ?
Absolument. En tant que créateur de vidéos d'affaires de premier plan, HeyGen vous aide à produire des vidéos d'entreprise professionnelles idéales pour les communications internes et les annonces de l'entreprise. Sa vaste bibliothèque multimédia et ses fonctionnalités de collaboration en direct garantissent des vidéos de haute qualité et engageantes avec facilité.
Comment l'AI de HeyGen améliore-t-il la qualité des vidéos d'entreprise ?
Les outils vidéo AI avancés de HeyGen améliorent les vidéos d'entreprise grâce à des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Cela permet une transition fluide du texte à la vidéo à partir de la production de scripts, tandis que les options pour les sous-titres et captions et les éléments de marque personnalisables garantissent que chaque vidéo de gouvernance d'entreprise est professionnelle et percutante.