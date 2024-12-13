Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise : Créez du Contenu Engagé

Aucune expérience nécessaire pour créer rapidement des vidéos explicatives captivantes, en utilisant la puissante conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo explicative d'entreprise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment notre nouveau service simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit être épuré et moderne avec une bande sonore entraînante, complétée par une génération de voix off professionnelle pour articuler les principaux avantages, faisant de notre créateur de vidéos explicatives un outil idéal pour leur stratégie marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes ciblant des clients potentiels qui ont des difficultés avec la gestion des données. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et illustratif, décomposant des processus complexes en segments digestes, avec des sous-titres clairs apparaissant à l'écran pour renforcer les points clés, démontrant la facilité de création de vidéos explicatives avec une interface conviviale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative d'entreprise concise de 30 secondes pour les nouveaux employés, expliquant la culture d'entreprise et les étapes initiales d'intégration. Le style visuel et audio doit être chaleureux, professionnel et accueillant, utilisant un avatar AI pour présenter l'information, garantissant qu'aucune expérience n'est nécessaire pour saisir l'essentiel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les campagnes sur les réseaux sociaux, promouvant un événement en ligne à venir. Le style visuel doit être rapide, vibrant et accrocheur, incorporant divers médias de la bibliothèque multimédia pour montrer l'excitation et l'urgence, en utilisant efficacement des modèles pour une stratégie robuste sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos explicatives d'entreprise professionnelles pour votre entreprise avec des outils intuitifs, des voix off AI, et des modèles personnalisables, aucune expérience nécessaire.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo explicative d'entreprise, vous permettant de créer des vidéos explicatives rapidement.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu
Personnalisez votre vidéo avec des voix off AI, en sélectionnant parmi diverses voix et langues pour correspondre à votre marque. Vous pouvez également ajouter votre script pour générer une conversion de texte en vidéo.
3
Step 3
Affinez les Visuels
Incorporez l'identité unique de votre marque en appliquant des contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos explicatives sont parfaitement alignées.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative d'entreprise et exportez-la. Partagez facilement votre contenu de haute qualité sur les plateformes, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour un affichage optimal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client

Transformez les témoignages clients en vidéos explicatives engageantes alimentées par l'AI qui démontrent la valeur et renforcent la confiance efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives grâce à sa création vidéo alimentée par l'AI et son éditeur convivial par glisser-déposer. Vous pouvez facilement choisir parmi divers modèles et personnaliser des vidéos explicatives animées, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen le meilleur créateur de vidéos explicatives d'entreprise ?

HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos explicatives d'entreprise en offrant des voix off AI, des capacités robustes de texte et de sous-titres, et des fonctionnalités de personnalisation pour les entreprises. Cela permet aux entreprises de créer des vidéos explicatives de haute qualité, prêtes à être exportées en HD MP4, pour transmettre efficacement leur message.

Est-il possible de créer des vidéos explicatives animées sur HeyGen sans expérience en design ?

Absolument, HeyGen est conçu pour qu'aucune expérience ne soit nécessaire pour créer des vidéos explicatives animées captivantes. Avec une large gamme de modèles personnalisables, des avatars AI, et une bibliothèque de vidéos libres de droits, vous pouvez donner vie à vos idées sans effort.

HeyGen permet-il d'optimiser les vidéos explicatives pour les réseaux sociaux et le marketing ?

Oui, HeyGen est idéal pour améliorer votre stratégie marketing en optimisant les vidéos explicatives pour diverses plateformes. Ajoutez facilement du texte et des sous-titres, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour les réseaux sociaux, et exportez vos vidéos professionnelles en HD MP4 pour un impact maximal.

