Générateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez vos communications d'entreprise avec une plateforme vidéo AI. Concevez des vidéos explicatives époustouflantes en utilisant des modèles et des scènes pour une cohérence de marque et un engagement inégalés.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour présenter une nouvelle offre de service, ciblant les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions rapides. Utilisez un style visuel épuré et moderne avec un ton amical et accessible dans la génération de la voix off, en veillant à ce que le message principal sur les processus simplifiés soit transmis efficacement, à l'instar d'un créateur de vidéos explicatives professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de recrutement engageante de 60 secondes pour les candidats potentiels, mettant en avant la culture d'entreprise avec un style visuel authentique "une journée dans la vie" et une musique de fond inspirante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle qui met en valeur la collaboration d'équipe et les opportunités de croissance, reflétant le meilleur d'un générateur de vidéos explicatives d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle claire de 30 secondes démontrant une fonctionnalité clé de notre plateforme pour les nouveaux utilisateurs de logiciels. Utilisez une approche visuelle claire et directe avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, mettant en avant l'interface conviviale pour les tutoriels courts.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de communication interne de 40 secondes pour tout le personnel, délivrant une mise à jour importante de l'entreprise. Adoptez un style visuel professionnel et corporatif avec une voix calme et rassurante, en améliorant le message avec des visuels pertinents issus de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour garantir une haute qualité de production via cette plateforme vidéo AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise

Transformez sans effort des idées complexes en vidéos explicatives d'entreprise captivantes avec notre plateforme vidéo AI intuitive, augmentant l'engagement et la communication.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre script ou choisir parmi une bibliothèque de modèles vidéo. Notre plateforme vidéo AI vous aide à poser les bases d'un récit captivant.
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur AI et une Narration
Renforcez votre message en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu. Cela donne vie à votre vidéo explicative d'entreprise, augmentant l'engagement vidéo avec des visuels dynamiques.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Contenu
Personnalisez vos scènes en ajoutant des médias personnalisés de la bibliothèque de médias, et appliquez votre logo et vos couleurs de marque à l'aide des contrôles de marque. Cela garantit que vos vidéos explicatives animées s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois affinée, exportez votre vidéo explicative d'entreprise de haute qualité dans divers formats adaptés à toute plateforme. Distribuez votre vidéo dynamique sans effort pour une communication interne efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez Instantanément les Audiences des Réseaux Sociaux

Générez des clips accrocheurs pour les réseaux sociaux afin de maintenir la notoriété de la marque et l'engagement sur les plateformes numériques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives d'entreprise ?

HeyGen est une plateforme avancée de création vidéo alimentée par l'AI, conçue pour être un générateur de vidéos explicatives d'entreprise de premier plan. Elle simplifie le processus en vous permettant de créer du contenu engageant à partir d'un script en utilisant des avatars AI et un éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer, rendant la production vidéo professionnelle accessible sans expérience approfondie en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives animées avec HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos explicatives animées pour garantir une forte cohérence de marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi une riche bibliothèque de médias, assurant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace pour divers niveaux de compétence ?

HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos explicatives grâce à son interface intuitive et conviviale et à ses capacités AI robustes. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des vidéos de formation ou des tutoriels courts à partir de texte, en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo préconçus, réduisant considérablement la barrière d'entrée pour la production de vidéos de haute qualité.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos dynamiques qui augmentent l'engagement ?

HeyGen utilise sa puissante plateforme vidéo AI pour produire des vidéos dynamiques qui captent l'attention du public et augmentent l'engagement vidéo. Avec des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, une génération de voix off naturelle et des sous-titres automatiques, HeyGen garantit que votre contenu est captivant et accessible sur diverses plateformes.

