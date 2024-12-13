Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour présenter une nouvelle offre de service, ciblant les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions rapides. Utilisez un style visuel épuré et moderne avec un ton amical et accessible dans la génération de la voix off, en veillant à ce que le message principal sur les processus simplifiés soit transmis efficacement, à l'instar d'un créateur de vidéos explicatives professionnel.

Générer une Vidéo