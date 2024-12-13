Créateur de Vidéos sur l'Éthique d'Entreprise : Créez des Formations Engagées
Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique professionnelle. Utilisez des avatars AI pour engager les employés et répondre aux exigences de conformité.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à l'éthique de 60 secondes pour tous les employés, conçue comme un module d'apprentissage basé sur des scénarios. Cette vidéo doit illustrer un dilemme éthique courant à travers des visuels engageants et un style audio neutre et objectif, construite facilement en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script et des modèles et scènes préconçus pour présenter des solutions et résultats potentiels.
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour la direction et les chefs de département, axée sur une mise à jour récente des exigences de conformité. Le style visuel doit être autoritaire et minimaliste, utilisant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, accompagnées d'une voix directe et de sous-titres clairs pour assurer une clarté maximale et la rétention des informations critiques.
Concevez une vidéo d'entreprise inspirante de 40 secondes destinée à l'ensemble de l'organisation, mettant l'accent sur l'engagement de l'entreprise envers une culture éthique. La vidéo doit présenter un style visuel et audio inspirant, incorporant des contrôles de marque forts pour maintenir la cohérence, et être facilement adaptable pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, favorisant un environnement de travail positif et responsable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée de la Formation d'Entreprise.
Produisez efficacement de nombreux cours de formation à l'éthique et distribuez-les à l'échelle mondiale à un plus large éventail d'employés.
Améliorer l'Engagement dans la Formation à l'Éthique.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation à l'éthique dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'éthique d'entreprise ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à l'éthique captivantes et de cours de formation interne. Vous pouvez utiliser le texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour générer rapidement du contenu éducatif engageant pour les employés qui répond efficacement aux exigences de conformité, réduisant considérablement le temps de production de vidéos d'entreprise.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour le contenu d'entreprise ?
HeyGen permet une production efficace de vidéos d'entreprise en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et une voix off AI naturelle. Cette capacité avancée de texte-à-vidéo réduit drastiquement les coûts et le temps des créateurs de vidéos d'entreprise traditionnels, en faisant une solution idéale pour divers besoins commerciaux.
HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos éducatives pour les employés avec une marque personnalisée ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux équipes RH d'incorporer des logos, couleurs et médias personnalisés dans les vidéos éducatives et explicatives pour les employés. Vous pouvez choisir parmi une bibliothèque de modèles pour maintenir une identité de marque cohérente dans tous vos efforts de production de vidéos d'entreprise.
Comment HeyGen soutient-il l'apprentissage basé sur des scénarios pour les cours de formation interne ?
HeyGen facilite l'apprentissage dynamique basé sur des scénarios pour les cours de formation interne grâce à des modèles personnalisables et des avatars AI. Créez facilement des scènes variées directement à partir de texte simple, rendant les sujets complexes plus accessibles et engageants pour l'éducation des employés, à l'image d'une vidéo explicative efficace.