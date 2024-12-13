Plateforme Vidéo Éducative d'Entreprise pour un Apprentissage Fluide
Élevez votre formation d'entreprise avec des cours en ligne engageants, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu éducatif personnalisé et percutant.
Produisez une vidéo d'e-learning d'une minute démontrant comment exploiter les analyses avancées au sein d'une plateforme de cours en ligne pour améliorer les résultats de formation. Destinée aux créateurs de contenu d'e-learning et aux professionnels des ressources humaines, la vidéo nécessite une présentation visuelle dynamique et engageante, complétée par une voix amicale et enjouée. Mettez en avant comment les capacités de texte-à-vidéo à partir de script simplifient la création de contenu et comment les sous-titres/captions améliorent l'accessibilité.
Développez un tutoriel vidéo de 2 minutes montrant le processus de création de vidéos de formation complètes sur une plateforme vidéo éducative d'entreprise. Cette vidéo, destinée aux éducateurs et développeurs de cours, doit adopter une esthétique visuelle informative et épurée avec une voix encourageante et bienveillante. Illustrez l'efficacité de l'utilisation de divers modèles et scènes et de l'exploitation de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour un contenu riche et engageant.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes mettant en avant la facilité de distribution de contenu de formation d'entreprise sur divers appareils à l'aide d'une plateforme vidéo moderne. Conçue pour les cadres occupés et les équipes marketing, la vidéo doit être rapide et percutante, avec une voix confiante et énergique. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de la plateforme, garantissant des expériences de visionnage optimales partout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargissez l'Offre de Cours d'E-learning.
Développez et déployez efficacement plus de cours en ligne et de contenu éducatif, élargissant votre portée à un public mondial d'apprenants.
Améliorez l'Efficacité de la Formation d'Entreprise.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui augmentent considérablement l'engagement et améliorent la rétention des connaissances parmi les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la gestion sécurisée du contenu vidéo pour la formation d'entreprise ?
HeyGen permet une gestion robuste du contenu vidéo, assurant une livraison sécurisée de tous vos vidéos de formation et éducatives d'entreprise. Notre plateforme est conçue pour protéger efficacement vos précieux actifs numériques.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la création efficace de vidéos éducatives ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques puissantes comme les avatars AI et la génération de texte-à-vidéo à partir de scripts, simplifiant la création de vos vidéos éducatives. Cela inclut la génération de voix off, les sous-titres et les contrôles de branding pour maintenir une apparence professionnelle.
HeyGen offre-t-il des contrôles de branding avancés et des options d'exportation flexibles pour un contenu éducatif professionnel ?
Oui, HeyGen fournit des contrôles de branding robustes pour personnaliser votre contenu éducatif avec votre logo et vos couleurs de marque. De plus, il prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos sont optimisées pour toute plateforme de visionnage.
Comment HeyGen soutient-il l'intégration LMS et les analyses pour les plateformes vidéo éducatives d'entreprise ?
HeyGen offre une intégration LMS fluide, vous permettant d'intégrer et de gérer vos vidéos éducatives d'entreprise directement au sein de votre système de gestion de l'apprentissage existant. La plateforme fournit également des analyses pour suivre l'engagement et optimiser votre contenu d'e-learning.