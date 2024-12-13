Renforcez Votre Équipe avec Notre Créateur de Vidéos Éducatives d'Entreprise
Développez des vidéos de formation et des communications internes convaincantes plus rapidement avec des avatars AI intuitifs et une interface conviviale.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour des clients potentiels, mettant en avant les avantages de votre dernier produit pour les ventes et le marketing. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des animations de texte dynamiques et des images nettes, avec un avatar AI présentant professionnellement les caractéristiques clés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour livrer le script, assurant une présentation cohérente et engageante qui met en valeur vos outils vidéo AI innovants.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour la communication interne, annonçant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être minimaliste et professionnel, avec des superpositions de texte claires à l'écran et des graphiques de fond subtils pour maintenir l'attention, accompagnés d'une musique instrumentale apaisante. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les employés, rendant cet outil de création de vidéos éducatives d'entreprise inestimable pour des annonces rapides.
Créez un tutoriel rapide de 90 secondes destiné aux utilisateurs apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel et audio doit être lumineux, instructif et orienté vers l'action, avec des démonstrations animées étape par étape et une musique de fond entraînante pour maintenir l'engagement des spectateurs. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo, démontrant à quel point la création vidéo peut être facile même pour des sujets de création vidéo complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Création de Cours et la Portée.
Accélérez le développement de nouveaux cours éducatifs et distribuez-les à l'échelle mondiale à un public plus large, améliorant les initiatives d'apprentissage en entreprise.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en entreprise en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées et de contenu de formation ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives animées captivantes et du contenu de formation professionnel. Ses puissants outils vidéo AI, y compris la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off réaliste, simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.
Quelles fonctionnalités de conformité de marque HeyGen offre-t-il pour les besoins de créateurs de vidéos éducatives d'entreprise ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes de conformité de marque, permettant aux créateurs de vidéos éducatives d'entreprise de maintenir une identité visuelle cohérente. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec des logos spécifiques à la marque, des couleurs, et même utiliser des avatars AI pour s'assurer que tout le contenu est conforme aux styles personnalisés établis et aux fonctionnalités de personnalisation d'entreprise.
Puis-je utiliser des avatars AI et une bibliothèque de médias diversifiée pour mes projets vidéo avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une large sélection d'avatars AI personnalisables pour donner vie à vos scripts. De plus, une bibliothèque complète de médias et d'images est disponible, fournissant des ressources abondantes pour enrichir tout projet de création vidéo avec des visuels pertinents.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil vidéo AI idéal pour divers projets vidéo créatifs ?
HeyGen est un outil vidéo AI idéal grâce à son interface intuitive et conviviale et sa vaste bibliothèque de modèles. Cela permet une production rapide de diverses créations, des vidéos promotionnelles engageantes et des communications internes aux bulletins vidéo informatifs, le tout sans nécessiter une expérience approfondie en montage vidéo.