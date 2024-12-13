Renforcez Votre Équipe avec Notre Créateur de Vidéos Éducatives d'Entreprise

Développez des vidéos de formation et des communications internes convaincantes plus rapidement avec des avatars AI intuitifs et une interface conviviale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour des clients potentiels, mettant en avant les avantages de votre dernier produit pour les ventes et le marketing. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des animations de texte dynamiques et des images nettes, avec un avatar AI présentant professionnellement les caractéristiques clés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour livrer le script, assurant une présentation cohérente et engageante qui met en valeur vos outils vidéo AI innovants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour la communication interne, annonçant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être minimaliste et professionnel, avec des superpositions de texte claires à l'écran et des graphiques de fond subtils pour maintenir l'attention, accompagnés d'une musique instrumentale apaisante. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les employés, rendant cet outil de création de vidéos éducatives d'entreprise inestimable pour des annonces rapides.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel rapide de 90 secondes destiné aux utilisateurs apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel et audio doit être lumineux, instructif et orienté vers l'action, avec des démonstrations animées étape par étape et une musique de fond entraînante pour maintenir l'engagement des spectateurs. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo, démontrant à quel point la création vidéo peut être facile même pour des sujets de création vidéo complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives d'Entreprise

Produisez efficacement des vidéos de formation et explicatives professionnelles en utilisant des outils AI avancés, conçus pour la conformité de marque au niveau de l'entreprise et une communication fluide.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo Initial
Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique, générant automatiquement des visuels initiaux et des voix off pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Sélectionnez des Éléments Visuels Engagés
Améliorez votre message en intégrant un avatar AI, ajoutant une touche personnalisée qui captive les spectateurs et transmet efficacement votre contenu.
3
Step 3
Appliquez les Paramètres de Conformité de Marque
Maintenez la conformité de marque sans effort en appliquant vos contrôles de marque spécifiques, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour s'aligner sur votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez des Vidéos de Formation de Haute Qualité
Finalisez votre projet et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour distribuer vos vidéos de formation professionnelles sur toutes les plateformes internes ou externes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes

Décomposez des sujets d'entreprise complexes et des informations techniques en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées et de contenu de formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives animées captivantes et du contenu de formation professionnel. Ses puissants outils vidéo AI, y compris la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off réaliste, simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.

Quelles fonctionnalités de conformité de marque HeyGen offre-t-il pour les besoins de créateurs de vidéos éducatives d'entreprise ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes de conformité de marque, permettant aux créateurs de vidéos éducatives d'entreprise de maintenir une identité visuelle cohérente. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec des logos spécifiques à la marque, des couleurs, et même utiliser des avatars AI pour s'assurer que tout le contenu est conforme aux styles personnalisés établis et aux fonctionnalités de personnalisation d'entreprise.

Puis-je utiliser des avatars AI et une bibliothèque de médias diversifiée pour mes projets vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une large sélection d'avatars AI personnalisables pour donner vie à vos scripts. De plus, une bibliothèque complète de médias et d'images est disponible, fournissant des ressources abondantes pour enrichir tout projet de création vidéo avec des visuels pertinents.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil vidéo AI idéal pour divers projets vidéo créatifs ?

HeyGen est un outil vidéo AI idéal grâce à son interface intuitive et conviviale et sa vaste bibliothèque de modèles. Cela permet une production rapide de diverses créations, des vidéos promotionnelles engageantes et des communications internes aux bulletins vidéo informatifs, le tout sans nécessiter une expérience approfondie en montage vidéo.

