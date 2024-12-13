Créateur de Vidéos Éducatives d'Entreprise : Créez des Formations Engagantes

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos éducatives d'entreprise professionnelles et captivantes qui captivent votre audience et simplifient des sujets complexes.

Imaginez un formateur d'entreprise créant une vidéo d'intégration captivante de 30 secondes pour les nouveaux employés, en tirant parti des capacités efficaces du créateur de vidéos éducatives d'entreprise de HeyGen. La vidéo devrait présenter des visuels modernes et épurés avec une voix off amicale et professionnelle, utilisant divers modèles et scènes pour assembler rapidement un contenu engageant pour une introduction accueillante.

Exemple de Prompt 1
Montrez comment un responsable L&D occupé peut transformer un document texte ennuyeux en une vidéo éducative engageante de 45 secondes, ciblant les employés pressés ayant besoin de rafraîchir rapidement leurs compétences. Le style visuel doit être dynamique et informatif, complété par une voix off claire et concise, démontrant la puissance des avatars AI pour transmettre le message et la génération de voix off pour un son naturel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes sur les directives de la marque pour une équipe marketing, en soulignant l'importance d'un message de marque cohérent. Cette vidéo doit dégager une esthétique élégante et marquée avec une voix off autoritaire mais accessible, mettant en avant comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script assure une livraison précise du contenu et comment les sous-titres/captions améliorent l'accessibilité pour le contrôle de la marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour un petit entrepreneur, démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit à ses clients. Le style visuel et audio doit être direct et professionnel, axé sur la clarté et la facilité de compréhension, tout en montrant comment la bibliothèque de médias/le support de stock peut enrichir la création vidéo et comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script simplifie la production de contenu, agissant comme un outil efficace de création de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives d'Entreprise

Rationalisez la création de vidéos de formation engageantes et professionnelles pour votre équipe avec des outils AI puissants et des fonctionnalités de conception intuitives.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo éducative en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles d'entreprise professionnels conçus pour divers besoins d'apprentissage, garantissant un aspect cohérent et soigné.
2
Step 2
Générez Votre Script
Exploitez le rédacteur de script AI intégré pour transformer rapidement vos supports de cours en récits engageants, posant les bases d'un contenu éducatif d'entreprise dynamique.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez l'engagement en ajoutant des avatars AI réalistes pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix pour s'aligner avec l'identité de votre marque et votre approche pédagogique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en définissant votre ratio d'aspect préféré, puis exportez-la facilement en haute qualité, prête à être distribuée sur vos systèmes de gestion de l'apprentissage ou plateformes internes.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement en Formation

Exploitez l'AI pour produire des vidéos de formation dynamiques et interactives qui augmentent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le contenu éducatif ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire facilement des vidéos éducatives engageantes. Avec une interface intuitive de glisser-déposer et une riche bibliothèque de modèles d'entreprise, les utilisateurs peuvent personnaliser facilement leurs projets vidéo et accélérer leur processus de création.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour les vidéos éducatives de mon entreprise ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes de contrôle de marque, vous permettant de personnaliser les avatars AI pour répondre aux besoins de votre créateur de vidéos éducatives d'entreprise. Cela garantit que vos présentations vidéo maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quels outils vidéo AI HeyGen propose-t-il pour améliorer la production de vidéos éducatives ?

HeyGen intègre des outils vidéo AI avancés tels que la génération de voix off par synthèse vocale et les sous-titres AI automatiques pour simplifier la création de vidéos éducatives. Ces fonctionnalités permettent aux créateurs de contenu de produire rapidement des vidéos de haute qualité à partir d'un simple script, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéos éducatives.

HeyGen prend-il en charge la création de divers types de présentations animées ?

Absolument. HeyGen est une plateforme polyvalente pour les créateurs de contenu, offrant une large gamme de modèles et de scènes pour produire diverses présentations animées. Vous pouvez facilement personnaliser les projets vidéo pour répondre à divers besoins éducatifs et de communication d'entreprise.

