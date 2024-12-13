Créateur de Vidéos sur la Culture d'Entreprise : Créez des Histoires Engagées de Votre Entreprise
Optimisez votre marque employeur et vos communications internes. Transformez des scripts en vidéos captivantes sur la culture d'entreprise grâce au texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne engageante de 30 secondes pour les employés actuels, annonçant une nouvelle initiative de l'entreprise ou célébrant des jalons récents de l'équipe. Le style visuel et audio doit être chaleureux et authentique, avec des avatars AI expliquant les points clés, soutenus par des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité et l'impact.
Développez une vidéo d'accueil de 60 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues, les introduisant à la mission et aux valeurs fondamentales de l'entreprise. Cette vidéo d'entreprise doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné, intégrant des séquences professionnelles de la bibliothèque multimédia et une voix off AI informative et encourageante.
Créez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux, célébrant une réussite récente de l'entreprise ou le succès d'un projet. L'approche visuelle doit être rapide et visuellement frappante, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de HeyGen, avec un texte percutant à partir d'un script concis et une musique énergique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos de marque employeur engageantes.
Créez facilement des vidéos dynamiques sur la culture d'entreprise pour les réseaux sociaux afin d'attirer les meilleurs talents et de mettre en avant votre marque.
Améliorez les communications internes et l'intégration.
Améliorez l'engagement et la rétention des employés en créant des vidéos de formation et d'intégration alimentées par l'AI qui renforcent la culture d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de nos vidéos sur la culture d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations de créer facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise grâce à son créateur de vidéos alimenté par l'AI. Utilisez des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement du contenu engageant pour les communications internes ou pour mettre en avant votre culture d'entreprise unique.
Quelles sont les principales applications de HeyGen pour la marque employeur ?
HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise inestimable pour renforcer la marque employeur et les efforts de recrutement. Avec des modèles de vidéos variés et des contrôles de marque robustes, vous pouvez créer des vidéos de marque employeur professionnelles qui attirent les meilleurs talents et transmettent efficacement les valeurs de votre entreprise aux chercheurs d'emploi.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'entreprise ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos grâce à ses fonctionnalités AI intuitives. En tant que créateur de vidéos alimenté par l'AI, il vous permet de transformer du texte en vidéos professionnelles avec voix off AI et sous-titres automatiques, rendant le processus efficace même sans compétences approfondies en montage vidéo.
HeyGen peut-il personnaliser des vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux ?
Absolument. HeyGen offre des outils complets d'édition vidéo et des contrôles de marque pour personnaliser vos vidéos d'entreprise pour n'importe quelle plateforme. Ajustez facilement les ratios d'aspect et les options d'exportation pour garantir que votre contenu sur les réseaux sociaux soit parfait et renforce votre marque sur tous les canaux.