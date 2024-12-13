La plateforme de HeyGen est conçue pour une efficacité maximale, vous permettant de mettre à jour rapidement les vidéos de conformité pour refléter tout nouveau changement de conformité réglementaire. Ses puissantes capacités de texte en vidéo et de voix off AI signifient que vous pouvez facilement modifier les scripts et générer de nouveaux contenus sans montage vidéo extensif, garantissant que votre formation reste toujours à jour.