Créateur de Vidéos de Conformité d'Entreprise : Formation Rapide et Engagée
Améliorez la compréhension et la rétention des employés avec des avatars AI qui rendent votre formation à la conformité engageante et mémorable.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes engageante pour tous les employés, illustrant un dilemme éthique à l'aide d'une approche basée sur des scénarios pour promouvoir la compréhension des employés sur la confidentialité des données. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour des visuels captivants et incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés.
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour la direction détaillant les récents changements de conformité réglementaire, en veillant à ce que l'information soit digeste et urgente. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour un ton autoritaire et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour distribuer rapidement sur diverses plateformes internes, en maintenant la cohérence des contrôles de marque.
Concevez une vidéo de formation personnalisée de 50 secondes ciblant les professionnels des RH et de la formation et du développement, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de formation à la conformité pour divers programmes internes. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et encourageant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration et démontrer la polyvalence de ses avatars AI pour un contenu diversifié.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez efficacement de nombreux cours de conformité, permettant une portée plus large à une main-d'œuvre mondiale.
Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation.
Démystifiez les informations légales et réglementaires complexes, améliorant la compréhension dans la formation à la conformité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité d'entreprise ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI intuitif, transformant efficacement vos scripts en vidéos de formation à la conformité engageantes. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de contenu, rendant les changements de conformité réglementaire complexes et la terminologie juridique plus accessibles grâce à un contenu visuel et auditif de qualité professionnelle.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour rendre la formation à la conformité plus engageante ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la conformité hautement engageantes en utilisant des avatars AI réalistes, des styles visuels personnalisables, et du texte et des graphiques à l'écran. Notre plateforme soutient la narration dynamique et les animations basées sur des scénarios, améliorant considérablement la rétention des apprenants pour les sujets critiques de conformité d'entreprise.
HeyGen permet-il la personnalisation et le branding dans les vidéos de conformité ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques dans chaque vidéo de formation personnalisée. Vous pouvez également générer une voix off AI précise à partir de vos scripts de texte en vidéo et inclure des sous-titres pour assurer une communication cohérente et accessible dans toutes vos communications de conformité.
À quelle vitesse puis-je mettre à jour les vidéos de formation à la conformité avec HeyGen pour les changements réglementaires ?
La plateforme de HeyGen est conçue pour une efficacité maximale, vous permettant de mettre à jour rapidement les vidéos de conformité pour refléter tout nouveau changement de conformité réglementaire. Ses puissantes capacités de texte en vidéo et de voix off AI signifient que vous pouvez facilement modifier les scripts et générer de nouveaux contenus sans montage vidéo extensif, garantissant que votre formation reste toujours à jour.