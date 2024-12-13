Outil de Vidéo de Communication d'Entreprise : Stimulez l'Engagement des Employés

Créez facilement des vidéos de communication interne percutantes, en tirant parti de puissants avatars AI pour engager l'ensemble de votre personnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes ciblant les managers et les chefs d'équipe, démontrant une nouvelle fonctionnalité clé de notre plateforme de communication interne pour améliorer les communications des employés. Cette vidéo de type tutoriel doit utiliser un avatar AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers les étapes, en employant un ton amical et des enregistrements d'écran clairs dans des modèles et scènes professionnels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication d'entreprise soignée de 60 secondes fournissant une mise à jour trimestrielle à la direction exécutive et à tout le personnel, mettant en avant les réalisations récentes et les objectifs futurs. Le style visuel doit être dynamique et de niveau exécutif, incorporant des médias professionnels de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec des sous-titres précis assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'accueil engageante de 30 secondes pour les nouveaux employés, expliquant comment ils peuvent facilement interagir avec notre outil vidéo pour les futures formations et annonces. Ce message de bienvenue doit présenter un avatar numérique personnalisé créé avec les avatars AI de HeyGen, délivrant un accueil amical et montrant la simplicité de la génération de contenu via une approche texte-vidéo à partir d'un script, sur un fond moderne et épuré.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Outil de Vidéo de Communication d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos de communication d'entreprise professionnelles avec notre outil intuitif, transformant votre texte en contenu visuel engageant pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message. Notre capacité 'texte-vidéo à partir d'un script' utilise votre texte pour générer le contenu vidéo initial, simplifiant le processus de 'Création de Vidéo'.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez un avatar numérique personnalisé pour représenter votre marque, ajoutant une touche personnelle à vos 'communications'.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Incorporez les 'contrôles de marque' de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, et choisissez parmi des modèles professionnels pour aligner votre vidéo avec les normes de 'communication d'entreprise'.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des 'sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête pour vos canaux de 'communications internes'.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications de Leadership

Produisez des messages de leadership inspirants, des mises à jour de l'entreprise et du contenu motivationnel pour favoriser une forte culture d'entreprise et le moral des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications d'entreprise avec la vidéo ?

HeyGen transforme les communications d'entreprise en permettant la création rapide de vidéos grâce à des avatars AI avancés et des capacités texte-vidéo. Cet outil vidéo puissant aide les entreprises à produire efficacement des vidéos de communication interne engageantes, améliorant considérablement l'efficacité globale de la communication.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil vidéo efficace pour les communications internes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour les communications internes avec des modèles intuitifs, des contrôles de marque personnalisables et une génération de voix off alimentée par l'AI. Il fonctionne comme une plateforme de communication interne complète conçue pour rationaliser la production de communications professionnelles et cohérentes pour les employés.

HeyGen peut-il répondre à des besoins divers en communication vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge des communications vidéo diversifiées en offrant une gamme de solutions, y compris des avatars numériques réalistes, des sous-titres/captions automatiques et un redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Ces fonctionnalités garantissent que vos messages sont accessibles et présentés de manière professionnelle sur différents canaux.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de communication ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer sans effort votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque dans toutes les vidéos de communication d'entreprise. Cette capacité assure une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications aux employés, renforçant votre identité de marque avec chaque message.

