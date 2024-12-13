Créez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouveaux employés, en les introduisant aux valeurs fondamentales de l'entreprise dans le cadre de leur parcours d'intégration. Le public cible est constitué de nouvelles recrues, visant un ton informatif mais engageant avec des visuels professionnels et une voix off amicale et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, assurant une expérience cohérente et accessible de "créateur de vidéos de communication d'entreprise".

Générer une Vidéo