Générateur de Vidéos de Formation en Communication d'Entreprise pour une Efficacité Alimentée par l'IA

Créez sans effort des vidéos de formation d'entreprise professionnelles pour les communications internes et l'intégration avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation de 60 secondes pour les nouvelles recrues sur les protocoles d'intégration essentiels, en employant un style visuel amical et informatif avec des scènes structurées à partir des Modèles & scènes de HeyGen, garantissant l'accessibilité grâce à des Sous-titres automatiques pour tous les employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour exécutive de 45 secondes pour tout le personnel, livrée par un avatar AI réaliste dans un style visuel soigné et autoritaire, mettant l'accent sur les annonces stratégiques clés, en utilisant la génération de voix off de HeyGen et les capacités de conversion de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation en communication d'entreprise de 90 secondes expliquant un nouveau processus interne aux équipes départementales, en utilisant un style visuel clair et instructif enrichi par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et en assurant la compatibilité sur toutes les plateformes avec un redimensionnement et des exportations flexibles des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Communication d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos de communication d'entreprise et de formation engageantes avec des avatars AI et des fonctionnalités intelligentes, rationalisant votre stratégie de communication interne.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation en communication d'entreprise dans le générateur. Notre technologie avancée de conversion de texte en vidéo préparera votre contenu pour une présentation visuelle engageante, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces présentateurs numériques peuvent livrer votre contenu de formation avec une apparence professionnelle et cohérente, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, y compris votre logo et vos couleurs d'entreprise. Cela garantit que vos communications d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle à travers toutes les communications internes.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez facilement votre vidéo de formation terminée dans divers formats. Profitez de l'intégration LMS pour télécharger et distribuer votre contenu de manière transparente, assurant une diffusion efficace des informations critiques pour l'intégration des employés.

Cas d'Utilisation

Produisez des Communications Internes Engagantes

Créez rapidement des annonces vidéo dynamiques, des mises à jour exécutives et des nouvelles de l'entreprise pour tenir les employés informés et engagés sur tous les canaux internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il de générateur de vidéos de formation en communication d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos de formation en communication d'entreprise professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la conversion de texte en vidéo. Cela simplifie la production de vidéos d'intégration et de cours de formation internes, garantissant un contenu engageant sans compétences d'édition étendues.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les annonces de l'entreprise ?

Absolument. HeyGen fournit des outils de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des options de voix off personnalisables et divers modèles de vidéos pour garantir que toutes les annonces de l'entreprise et les mises à jour exécutives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles langues HeyGen prend-il en charge pour les communications internes ?

HeyGen prend en charge plus de 100 langues, permettant aux organisations de toucher efficacement des équipes multilingues avec leurs communications internes. Cette fonctionnalité est cruciale pour diffuser des mises à jour globales de l'entreprise et des formations de conformité qui résonnent avec chaque employé.

HeyGen offre-t-il des économies de coûts et de temps pour la création de vidéos ?

Oui, HeyGen réduit considérablement les coûts et le temps de création de vidéos en transformant le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI. Cela permet aux équipes de produire des vidéos de formation de haute qualité et du contenu d'engagement des employés sans avoir besoin de compétences étendues en production ou en montage vidéo.

