Générateur de Citoyenneté d'Entreprise : Créez des Vidéos RSE Impactantes

Générez facilement du contenu convaincant sur la responsabilité sociale des entreprises, en renforçant l'engagement des parties prenantes avec un puissant texte à vidéo à partir de script.

418/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour les futurs employés et les défenseurs de la durabilité, mettant en lumière notre récente initiative de gestion environnementale. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne, épurée et axée sur les données avec une voix off enthousiaste, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les faits et chiffres clés de manière captivante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 60 secondes destinée aux leaders communautaires et aux partenaires locaux, mettant en avant l'impact tangible de nos efforts d'engagement communautaire et démontrant nos pratiques commerciales responsables. Le style visuel doit être chaleureux et centré sur l'humain, accompagné d'une voix off sincère générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 55 secondes à l'attention des investisseurs et des membres du conseil d'administration, résumant notre stratégie globale de citoyenneté d'entreprise. La vidéo nécessite un style visuel soigné et exécutif avec une voix off autoritaire et confiante, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour illustrer professionnellement notre engagement envers l'engagement des parties prenantes et notre rôle en tant que générateur de citoyenneté d'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Citoyenneté d'Entreprise

Créez facilement des vidéos convaincantes sur la responsabilité sociale des entreprises qui mettent en avant votre engagement pour un impact positif, renforçant la confiance et améliorant votre réputation de marque.

1
Step 1
Créez Votre Contenu RSE
Commencez par utiliser nos divers "Modèles de Responsabilité Sociale des Entreprises" ou collez votre script pour initier votre vidéo. Cela pose les bases de votre message de citoyenneté d'entreprise percutant en utilisant la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour représenter la voix de votre marque et délivrer votre message avec clarté. Nos "avatars AI" avancés donnent vie à votre script, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez l'impact de votre vidéo en incorporant des "visuels engageants" de notre vaste "bibliothèque de médias/support de stock". Des éléments visuellement attrayants aident à transmettre efficacement les pratiques commerciales responsables de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez la création de votre "Créateur de Vidéos Promo de Citoyenneté d'Entreprise", puis utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour publier votre vidéo sur diverses plateformes. Partagez largement votre engagement et renforcez votre réputation de marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact RSE & les Histoires des Parties Prenantes

.

Développez des vidéos AI captivantes pour illustrer votre gestion environnementale, l'impact communautaire et les efforts réussis d'engagement des parties prenantes de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur la responsabilité sociale des entreprises ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos convaincantes sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en utilisant une technologie avancée de création de vidéos AI. Transformez facilement vos scripts en visuels engageants avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste, communiquant efficacement vos pratiques commerciales responsables et votre réputation de marque aux parties prenantes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de contenu RSE ?

HeyGen exploite des capacités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et une fonctionnalité de texte à vidéo fluide, pour révolutionner votre création de contenu RSE. Cela vous permet de générer efficacement des messages vidéo de haute qualité expliquant vos initiatives de gestion environnementale et d'engagement communautaire.

HeyGen peut-il aider à générer du contenu vidéo pour la gestion environnementale ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI idéal pour développer du contenu vidéo percutant axé sur la gestion environnementale. Utilisez des modèles personnalisables et des avatars AI pour articuler clairement votre engagement envers des pratiques durables et des affaires responsables, renforçant votre récit de citoyenneté d'entreprise.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la production de promotions de citoyenneté d'entreprise ?

Absolument, HeyGen offre une variété de modèles professionnels conçus pour simplifier la production de vos vidéos promotionnelles de citoyenneté d'entreprise. Ces modèles, combinés à des contrôles de marque robustes, facilitent la création de visuels soignés et engageants qui mettent en valeur votre dévouement à la responsabilité sociale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo