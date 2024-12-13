Créez une diffusion interne de 45 secondes pour les responsables RH et les spécialistes de la communication d'entreprise, introduisant une nouvelle politique de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI délivrant le message depuis un plateau de studio virtuel. Le style audio sera une voix off AI d'annonceur d'entreprise claire et autoritaire, assurant cohérence et gravité. Cette vidéo démontrera efficacement comment un générateur de diffusion d'entreprise simplifie la messagerie interne avec la génération de voix off.

