Générateur de Diffusion d'Entreprise pour Voix AI Instantanées

Créez facilement des voix d'entreprise professionnelles pour les campagnes eLearning et marketing en utilisant une puissante génération de voix off.

Créez une diffusion interne de 45 secondes pour les responsables RH et les spécialistes de la communication d'entreprise, introduisant une nouvelle politique de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI délivrant le message depuis un plateau de studio virtuel. Le style audio sera une voix off AI d'annonceur d'entreprise claire et autoritaire, assurant cohérence et gravité. Cette vidéo démontrera efficacement comment un générateur de diffusion d'entreprise simplifie la messagerie interne avec la génération de voix off.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un explicatif marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant la rapidité et l'efficacité de la conversion de texte en vidéo engageante. Visuellement, cela doit être rythmé avec des coupes dynamiques, utilisant des éléments de support de bibliothèque de médias/stock diversifiés et un texte à l'écran vibrant. L'audio doit être une voix générée par synthèse vocale énergique qui capte l'attention. Mettez en avant comment le texte-à-vidéo à partir de script rend la création de contenu marketing convaincant accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez un aperçu de module eLearning de 60 secondes ciblant les spécialistes de la formation et du développement et les créateurs de cours en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif, incorporant des graphiques clairs à l'écran, des démonstrations et divers avatars AI présentant des concepts. Pour l'audio, présentez un générateur de voix AI calme et informatif qui passe sans effort entre les options multilingues, démontrant la portée mondiale et l'inclusivité. La capacité de génération de voix off sera centrale, avec des sous-titres visibles pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce d'entreprise de 50 secondes pour les équipes de production vidéo d'entreprise, mettant en avant les aspects flexibles et abordables de la création de contenu vidéo de haute qualité. Le design visuel doit être moderne et élégant, utilisant des modèles et scènes professionnels et présentant un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect fluides sur diverses plateformes. L'audio accompagnant sera un générateur de voix AI d'entreprise clair et professionnel, soulignant la facilité d'adapter les messages pour différents publics sans enregistrement personnalisé. Cela démontre la puissance d'un générateur de voix AI d'entreprise pour une communication évolutive.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Diffusion d'Entreprise

Créez facilement des diffusions d'entreprise professionnelles avec des voix AI et des fonctionnalités vidéo personnalisables pour une communication interne et externe percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez une Voix
Commencez par coller votre script de diffusion dans HeyGen. Ensuite, choisissez parmi une large gamme de voix au son naturel alimentées par la **génération de voix off** pour correspondre parfaitement au ton de votre annonceur d'entreprise. Assurez une livraison claire et engageante avec facilité.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Présentateur AI
Améliorez votre message en sélectionnant un **avatar AI** ou un modèle approprié. Ces visuels, combinés avec des voix d'entreprise professionnelles, fournissent un visage ou un arrière-plan convaincant, rendant vos annonces plus engageantes.
3
Step 3
Personnalisez la Prononciation et les Éléments de Marque
Affinez la manière dont votre message est délivré en utilisant l'**Éditeur de Prononciation** pour assurer l'exactitude. Vous pouvez également intégrer les éléments de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs pour un look cohérent.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Diffusion
Une fois votre script, voix et visuels prêts, utilisez **texte-à-vidéo à partir de script** pour générer votre diffusion d'entreprise de haute qualité. Exportez-la facilement pour une distribution fluide sur tous vos canaux de communication, complétant ainsi votre processus de générateur de diffusion d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Diffusions Marketing

.

Générez rapidement des publicités vidéo AI performantes et des messages marketing pour atteindre votre public cible avec des visuels convaincants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de diffusion d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des diffusions d'entreprise et des vidéos marketing de haute qualité. Il agit comme un générateur de voix AI, fournissant des voix off AI réalistes pour diverses applications comme le contenu eLearning et les communications internes.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour la génération de voix AI ?

HeyGen offre des fonctionnalités avancées de générateur de voix AI et de synthèse vocale, vous permettant de créer des voix off AI au son naturel. Vous pouvez tirer parti du support multilingue, du clonage de voix et d'un éditeur de prononciation pour personnaliser efficacement votre contenu audio.

Comment HeyGen rend-il la création vidéo flexible pour les créateurs de contenu ?

HeyGen fournit des outils flexibles pour créer du contenu vidéo dynamique pour des plateformes comme YouTube et pour des campagnes marketing. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs styles de voix et utiliser diverses voix d'entreprise pour transmettre leur message de manière professionnelle et efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles avec des avatars AI et du branding ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles en transformant des scripts en contenu texte-à-vidéo captivant avec des avatars AI. Les entreprises peuvent appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour s'assurer que leurs vidéos s'alignent parfaitement avec leur identité d'entreprise.

