Générateur de Diffusion d'Entreprise pour Voix AI Instantanées
Créez facilement des voix d'entreprise professionnelles pour les campagnes eLearning et marketing en utilisant une puissante génération de voix off.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un explicatif marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant la rapidité et l'efficacité de la conversion de texte en vidéo engageante. Visuellement, cela doit être rythmé avec des coupes dynamiques, utilisant des éléments de support de bibliothèque de médias/stock diversifiés et un texte à l'écran vibrant. L'audio doit être une voix générée par synthèse vocale énergique qui capte l'attention. Mettez en avant comment le texte-à-vidéo à partir de script rend la création de contenu marketing convaincant accessible.
Produisez un aperçu de module eLearning de 60 secondes ciblant les spécialistes de la formation et du développement et les créateurs de cours en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif, incorporant des graphiques clairs à l'écran, des démonstrations et divers avatars AI présentant des concepts. Pour l'audio, présentez un générateur de voix AI calme et informatif qui passe sans effort entre les options multilingues, démontrant la portée mondiale et l'inclusivité. La capacité de génération de voix off sera centrale, avec des sous-titres visibles pour l'accessibilité.
Concevez une annonce d'entreprise de 50 secondes pour les équipes de production vidéo d'entreprise, mettant en avant les aspects flexibles et abordables de la création de contenu vidéo de haute qualité. Le design visuel doit être moderne et élégant, utilisant des modèles et scènes professionnels et présentant un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect fluides sur diverses plateformes. L'audio accompagnant sera un générateur de voix AI d'entreprise clair et professionnel, soulignant la facilité d'adapter les messages pour différents publics sans enregistrement personnalisé. Cela démontre la puissance d'un générateur de voix AI d'entreprise pour une communication évolutive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation d'Entreprise.
Améliorez la formation et la rétention des employés en créant du contenu vidéo engageant, alimenté par l'AI, pour les communications internes.
Créez des Annonces et Mises à Jour d'Entreprise.
Produisez rapidement des annonces vidéo percutantes et des mises à jour pour des audiences internes ou externes, améliorant la portée de la communication.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de diffusion d'entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des diffusions d'entreprise et des vidéos marketing de haute qualité. Il agit comme un générateur de voix AI, fournissant des voix off AI réalistes pour diverses applications comme le contenu eLearning et les communications internes.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour la génération de voix AI ?
HeyGen offre des fonctionnalités avancées de générateur de voix AI et de synthèse vocale, vous permettant de créer des voix off AI au son naturel. Vous pouvez tirer parti du support multilingue, du clonage de voix et d'un éditeur de prononciation pour personnaliser efficacement votre contenu audio.
Comment HeyGen rend-il la création vidéo flexible pour les créateurs de contenu ?
HeyGen fournit des outils flexibles pour créer du contenu vidéo dynamique pour des plateformes comme YouTube et pour des campagnes marketing. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs styles de voix et utiliser diverses voix d'entreprise pour transmettre leur message de manière professionnelle et efficace.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles avec des avatars AI et du branding ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles en transformant des scripts en contenu texte-à-vidéo captivant avec des avatars AI. Les entreprises peuvent appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour s'assurer que leurs vidéos s'alignent parfaitement avec leur identité d'entreprise.