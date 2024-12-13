Votre Créateur de Vidéos de Briefing d'Entreprise
Produisez des briefings d'entreprise professionnels plus rapidement en utilisant des modèles personnalisables et la génération de voix off intelligente.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un teaser marketing dynamique de 30 secondes ciblant des clients potentiels, annonçant une nouvelle fonctionnalité de produit. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et moderne avec un montage rapide et une bande sonore inspirante, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver rapidement des visuels percutants et des modèles & scènes engageants.
Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouveaux employés, visant à les introduire à la culture et aux valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être amical et professionnel, incorporant des couleurs chaudes et une voix off calme et rassurante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen à partir d'un simple script en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script.
Produisez une vidéo explicative informative de 50 secondes pour les employés existants sur une nouvelle mise à jour logicielle interne. La vidéo doit avoir un style visuel clair et concis avec des animations simples et un ton audio neutre et explicatif, assurant l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/légendes et en utilisant le redimensionnement & exportation du rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes de communication interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et les Briefings d'Entreprise.
Stimulez l'engagement et améliorez la rétention des connaissances pour la formation interne, l'intégration et les briefings d'entreprise réguliers en utilisant des vidéos dynamiques générées par AI.
Développez des Annonces d'Entreprise Professionnelles.
Produisez rapidement des mises à jour d'entreprise soignées, des communications internes et des annonces importantes avec des vidéos AI, assurant un message clair et cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de briefing d'entreprise ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de briefing d'entreprise professionnelles. Utilisez notre plateforme vidéo AI pour transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI, rendant le processus efficace et créatif.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans chaque vidéo. Nos fonctionnalités AI assurent une image de marque cohérente et une voix off professionnelle pour tous vos supports marketing.
Puis-je produire rapidement du contenu vidéo en ligne en utilisant les outils de HeyGen ?
Absolument, l'éditeur intuitif glisser-déposer de HeyGen et ses fonctionnalités complètes en font un créateur de vidéos en ligne idéal. Vous pouvez rapidement produire du contenu vidéo de haute qualité pour les réseaux sociaux et facilement exporter et partager des vidéos sur diverses plateformes.
Comment HeyGen soutient-il les audiences mondiales avec la création de vidéos AI ?
HeyGen améliore l'accessibilité pour les audiences mondiales grâce à des fonctionnalités AI avancées comme les sous-titres automatiques et la génération de voix off professionnelle. Cela permet à vos vidéos d'entreprise d'atteindre un public plus large de manière efficace et professionnelle.