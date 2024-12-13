Votre Créateur de Vidéos de Briefing d'Entreprise

Produisez des briefings d'entreprise professionnels plus rapidement en utilisant des modèles personnalisables et la génération de voix off intelligente.

Imaginez créer une vidéo de briefing d'entreprise de 45 secondes pour les employés internes, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour présenter les résultats trimestriels. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une musique de fond entraînante, et utiliser des avatars AI pour transmettre les messages clés, rendant la mise à jour engageante et facile à comprendre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un teaser marketing dynamique de 30 secondes ciblant des clients potentiels, annonçant une nouvelle fonctionnalité de produit. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et moderne avec un montage rapide et une bande sonore inspirante, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver rapidement des visuels percutants et des modèles & scènes engageants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouveaux employés, visant à les introduire à la culture et aux valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être amical et professionnel, incorporant des couleurs chaudes et une voix off calme et rassurante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen à partir d'un simple script en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative informative de 50 secondes pour les employés existants sur une nouvelle mise à jour logicielle interne. La vidéo doit avoir un style visuel clair et concis avec des animations simples et un ton audio neutre et explicatif, assurant l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/légendes et en utilisant le redimensionnement & exportation du rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes de communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing d'Entreprise

Produisez sans effort des vidéos de briefing d'entreprise professionnelles du script à l'écran en quelques minutes, en utilisant des outils de création alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script-à-Vidéo
Commencez par transformer votre script de briefing en une vidéo dynamique. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script pour générer instantanément vos mises en page de scènes initiales et votre contenu.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et le Branding
Personnalisez votre briefing avec des avatars AI qui peuvent présenter votre contenu. Appliquez facilement les couleurs spécifiques et le logo de votre marque pour un branding cohérent et professionnel.
3
Step 3
Ajoutez la Voix et l'Accessibilité
Améliorez la clarté avec un audio au son naturel en utilisant la génération de voix off. Augmentez l'engagement et l'inclusivité de l'audience en ajoutant automatiquement des sous-titres/légendes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Briefing
Finalisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Exportez et partagez facilement des vidéos avec des options de redimensionnement flexible du rapport d'aspect, assurant que votre briefing soit parfait partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez les Réalisations et Mises à Jour de l'Entreprise

.

Communiquez efficacement les jalons commerciaux, les mises à jour de projets et les réalisations clés aux parties prenantes et aux employés avec des vidéos AI convaincantes et facilement créées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de briefing d'entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de briefing d'entreprise professionnelles. Utilisez notre plateforme vidéo AI pour transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI, rendant le processus efficace et créatif.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans chaque vidéo. Nos fonctionnalités AI assurent une image de marque cohérente et une voix off professionnelle pour tous vos supports marketing.

Puis-je produire rapidement du contenu vidéo en ligne en utilisant les outils de HeyGen ?

Absolument, l'éditeur intuitif glisser-déposer de HeyGen et ses fonctionnalités complètes en font un créateur de vidéos en ligne idéal. Vous pouvez rapidement produire du contenu vidéo de haute qualité pour les réseaux sociaux et facilement exporter et partager des vidéos sur diverses plateformes.

Comment HeyGen soutient-il les audiences mondiales avec la création de vidéos AI ?

HeyGen améliore l'accessibilité pour les audiences mondiales grâce à des fonctionnalités AI avancées comme les sous-titres automatiques et la génération de voix off professionnelle. Cela permet à vos vidéos d'entreprise d'atteindre un public plus large de manière efficace et professionnelle.

