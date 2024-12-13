Générateur de Vidéos d'Entreprise pour un Contenu Engagé

Transformez rapidement vos projets en vidéos dynamiques en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une communication et une formation efficaces.

Comment les équipes marketing peuvent-elles rapidement produire une vidéo d'entreprise convaincante de 30 secondes pour présenter de nouvelles initiatives ? Cette vidéo doit cibler les parties prenantes internes et les partenaires externes, avec un style visuel professionnel mais engageant, accompagné d'une musique de fond claire et motivante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une publicité vidéo AI de 15 secondes très engageante, conçue pour capter l'attention des propriétaires de petites entreprises et des créateurs de contenu individuels sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, avec une esthétique moderne et une voix off nette et claire, utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie rapidement à des porte-parole diversifiés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 45 secondes en mode face caméra pour des fins éducatives et de formation, spécifiquement pour l'intégration de nouveaux employés afin d'expliquer la culture d'entreprise. Le public cible est les nouvelles recrues, et la vidéo doit maintenir un ton visuel clair, autoritaire mais amical avec un arrière-plan minimaliste, utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour un rendu audio cohérent et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vidéo percutante de 60 secondes destinée à des clients potentiels pour présenter une nouvelle fonctionnalité de produit, conçue pour que les équipes de vente l'utilisent dans leurs présentations. La vidéo doit avoir un style visuel élégant, informatif et persuasif, accompagnée d'une musique de fond subtile et professionnelle, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour garantir un résultat final soigné et cohérent avec la marque.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Entreprise

Transformez sans effort votre projet d'entreprise en contenu vidéo engageant avec les outils AI de HeyGen, simplifiant la production du concept à la réalisation.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par saisir votre projet d'entreprise ou votre script. La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen convertira votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété d'"avatars AI" ou de modèles vidéo préconçus pour représenter visuellement votre message et maintenir la cohérence de la marque.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Professionnelles
Intégrez une "génération de voix off" de haute qualité dans plusieurs langues ou enrichissez votre vidéo avec des séquences de la bibliothèque multimédia pour augmenter l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des "sous-titres/captions" automatiques et exportez-la dans divers formats, prête à être partagée comme contenu sur les réseaux sociaux ou publicités vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Créez facilement des vidéos AI captivantes pour mettre en avant les réussites de vos clients et renforcer la confiance des clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de vidéos avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en publicités vidéo engageantes et en contenu pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI réalistes et divers modèles de vidéos. Sa plateforme intuitive simplifie le processus créatif de la conversion de texte en vidéo, rendant les productions sophistiquées accessibles.

HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen est un excellent générateur de vidéos d'entreprise, permettant aux équipes marketing et commerciales de produire rapidement des vidéos de projet de haute qualité. Il simplifie le processus de communication des messages clés, améliorant les présentations internes et externes avec une génération de vidéos d'entreprise professionnelle par AI.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos professionnelles en mode face caméra ?

HeyGen excelle dans la génération de vidéos en mode face caméra réalistes avec des avatars AI personnalisables et une génération de voix off professionnelle. Les utilisateurs peuvent intégrer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs personnalisées, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec leur identité d'entreprise et renforce leur message.

HeyGen est-il adapté à la production de contenu vidéo éducatif et de formation ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI pour des fins éducatives et de formation, permettant aux utilisateurs de convertir facilement du texte en vidéo à partir d'un script. Ses fonctionnalités incluent des sous-titres générés automatiquement, une bibliothèque de séquences vidéo et de médias, rendant simple la production de matériel d'apprentissage clair et efficace.

