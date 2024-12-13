Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment leurs produits peuvent se démarquer. Utilisez un style visuel amical et professionnel avec des couleurs vives et une voix off claire et entraînante, en exploitant les avatars vidéo IA réalistes de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour offrir une mise en avant de produit convaincante sans avoir besoin d'acteurs ou de studios.

Générer une Vidéo