Créateur de Vidéos d'Avatar d'Entreprise : Vidéos IA, Zéro Effort
Transformez votre communication avec notre générateur de vidéos d'avatar IA. Créez facilement des vidéos marketing engageantes et des porte-paroles numériques en utilisant de puissants avatars IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un clip concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu, démontrant une astuce rapide ou une tendance. Le style visuel doit être tendance et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond moderne, en utilisant un porte-parole numérique des avatars IA de HeyGen dans l'un de leurs modèles et scènes conçus professionnellement pour un attrait visuel et un engagement instantanés.
Développez une pièce éducative informative de 45 secondes pour les créateurs de cours en ligne, expliquant un concept complexe de manière simple. Le style visuel doit être épuré et accessible, mettant en vedette un avatar IA calme et autoritaire d'un générateur de vidéo d'avatar IA, complété par les sous-titres automatiques de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour un public diversifié.
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, introduisant une nouvelle politique ou initiative de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, mettant en vedette un avatar IA personnalisé qui ressemble vraiment à un collègue familier (en utilisant la capacité de HeyGen à vous cloner en un avatar IA) délivrant le message avec un ton direct mais encourageant, en exploitant la fonctionnalité principale des avatars IA pour une livraison personnalisée dans le contexte d'un créateur de vidéo d'avatar d'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos de Marketing et Publicité.
Produisez rapidement des vidéos marketing performantes et des publicités de porte-parole numérique en utilisant des avatars IA.
Formation Améliorée des Employés.
Améliorez la formation et la rétention des employés avec des vidéos d'avatar IA engageantes qui simplifient les sujets complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars vidéo IA réalistes pour mon contenu ?
Le générateur de vidéos d'avatar IA de HeyGen vous permet de créer facilement des avatars vidéo IA réalistes. Avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, vous n'avez pas besoin de studios, d'acteurs ou de compétences en montage pour produire un contenu de qualité professionnelle.
Quels types de vidéos puis-je créer avec la technologie de porte-parole numérique de HeyGen ?
Vous pouvez créer une large gamme de contenus en utilisant la technologie de porte-parole numérique de HeyGen, y compris des vidéos marketing engageantes, des contenus éducatifs informatifs et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux. Utilisez nos modèles conçus professionnellement pour lancer vos projets.
HeyGen peut-il cloner ma voix et prendre en charge plusieurs langues pour mes avatars IA ?
Oui, HeyGen offre des capacités avancées de clonage de voix IA, vous permettant de vous cloner et d'utiliser votre propre voix. Nos avatars IA prennent également en charge plus de 175 langues et dialectes, garantissant que votre message atteint un public mondial.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour la communication d'entreprise ?
HeyGen simplifie la communication d'entreprise en vous permettant de transformer rapidement des scripts et même des images en vidéos engageantes. Notre créateur de vidéos d'avatar d'entreprise est idéal pour tout, de la formation des employés à la création de contenu généré par les utilisateurs (UGC) avec facilité.