Créateur de Vidéos d'Avatar d'Entreprise : Vidéos IA, Zéro Effort

Transformez votre communication avec notre générateur de vidéos d'avatar IA. Créez facilement des vidéos marketing engageantes et des porte-paroles numériques en utilisant de puissants avatars IA.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment leurs produits peuvent se démarquer. Utilisez un style visuel amical et professionnel avec des couleurs vives et une voix off claire et entraînante, en exploitant les avatars vidéo IA réalistes de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour offrir une mise en avant de produit convaincante sans avoir besoin d'acteurs ou de studios.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un clip concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu, démontrant une astuce rapide ou une tendance. Le style visuel doit être tendance et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond moderne, en utilisant un porte-parole numérique des avatars IA de HeyGen dans l'un de leurs modèles et scènes conçus professionnellement pour un attrait visuel et un engagement instantanés.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce éducative informative de 45 secondes pour les créateurs de cours en ligne, expliquant un concept complexe de manière simple. Le style visuel doit être épuré et accessible, mettant en vedette un avatar IA calme et autoritaire d'un générateur de vidéo d'avatar IA, complété par les sous-titres automatiques de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, introduisant une nouvelle politique ou initiative de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, mettant en vedette un avatar IA personnalisé qui ressemble vraiment à un collègue familier (en utilisant la capacité de HeyGen à vous cloner en un avatar IA) délivrant le message avec un ton direct mais encourageant, en exploitant la fonctionnalité principale des avatars IA pour une livraison personnalisée dans le contexte d'un créateur de vidéo d'avatar d'entreprise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Avatar d'Entreprise

Transformez sans effort du texte en vidéos d'entreprise engageantes avec des avatars IA réalistes, sans besoin de studio ou de compétences en montage.

1
Step 1
Choisissez Votre Porte-parole Numérique
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes, ou clonez-vous, pour créer un porte-parole numérique personnalisé qui représente véritablement votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Tapez ou collez simplement votre script, et notre IA avancée générera automatiquement des voix off au son naturel dans plus de 175 langues et dialectes grâce à la génération de voix off.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles
Améliorez l'attrait de votre vidéo en sélectionnant parmi des modèles conçus professionnellement et en ajoutant des scènes engageantes pour un aspect poli et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez instantanément votre vidéo de haute qualité en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, prête pour diverses plateformes comme les vidéos marketing, le contenu éducatif ou les clips pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Éducatif Mondial

Élargissez la création de contenu éducatif et atteignez un public mondial plus large avec des générateurs de vidéos d'avatar IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars vidéo IA réalistes pour mon contenu ?

Le générateur de vidéos d'avatar IA de HeyGen vous permet de créer facilement des avatars vidéo IA réalistes. Avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, vous n'avez pas besoin de studios, d'acteurs ou de compétences en montage pour produire un contenu de qualité professionnelle.

Quels types de vidéos puis-je créer avec la technologie de porte-parole numérique de HeyGen ?

Vous pouvez créer une large gamme de contenus en utilisant la technologie de porte-parole numérique de HeyGen, y compris des vidéos marketing engageantes, des contenus éducatifs informatifs et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux. Utilisez nos modèles conçus professionnellement pour lancer vos projets.

HeyGen peut-il cloner ma voix et prendre en charge plusieurs langues pour mes avatars IA ?

Oui, HeyGen offre des capacités avancées de clonage de voix IA, vous permettant de vous cloner et d'utiliser votre propre voix. Nos avatars IA prennent également en charge plus de 175 langues et dialectes, garantissant que votre message atteint un public mondial.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour la communication d'entreprise ?

HeyGen simplifie la communication d'entreprise en vous permettant de transformer rapidement des scripts et même des images en vidéos engageantes. Notre créateur de vidéos d'avatar d'entreprise est idéal pour tout, de la formation des employés à la création de contenu généré par les utilisateurs (UGC) avec facilité.

