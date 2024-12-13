Générateur de Vidéos d'Avatars d'Entreprise pour un Contenu Professionnel
Créez instantanément des vidéos marketing et de formation captivantes en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes avec un porte-parole numérique simplifiant une tendance complexe de l'industrie, destinée aux nouvelles recrues dans un cadre d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être épurée et éducative, utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour une livraison audio claire et informative, garantissant une compréhension et une rétention faciles.
Créez une annonce dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux en utilisant un avatar AI personnalisé pour un propriétaire de petite entreprise, visant à engager leur communauté et à renforcer leur image de marque personnelle. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec un ton audio amical et enthousiaste, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et du support de la bibliothèque/médiathèque pour un look captivant.
Concevez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes, mettant en scène un avatar présentateur professionnel délivrant une mise à jour de politique interne à tous les employés. L'approche visuelle doit être autoritaire et digne de confiance, avec un style audio rassurant et précis, utilisant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres/captions pour assurer la clarté et l'accessibilité dans toute l'organisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez le Marketing et la Publicité.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes et performantes en utilisant des avatars AI d'entreprise pour capter efficacement l'attention du public et stimuler la conversion.
Rationalisez la Formation en Entreprise.
Améliorez les résultats d'apprentissage et l'engagement des employés en créant des modules de formation dynamiques avec des avatars vidéo AI professionnels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos marketing de haute qualité en utilisant une technologie avancée d'avatars AI. Transformez votre texte en contenu vidéo engageant avec des présentateurs professionnels et des modèles préconstruits, rendant la création de vidéos accessible et efficace.
Puis-je personnaliser mon avatar AI pour représenter ma marque ou moi-même ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue de votre avatar AI, vous permettant de concevoir votre propre avatar ou même de vous cloner pour créer un porte-parole numérique personnalisé. Cette fonctionnalité assure un fort branding personnel et une cohérence de marque dans toutes vos communications vidéo.
Quels types de contenu vidéo créatif puis-je générer en utilisant la plateforme de HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos explicatives captivantes, des supports marketing et des communications internes. Notre plateforme offre des modèles conçus professionnellement et la possibilité de créer des vidéos d'avatars AI à partir d'une simple image, simplifiant votre production de contenu.
HeyGen propose-t-il des avatars vidéo AI réalistes et vivants ?
HeyGen se spécialise dans la création d'avatars vidéo AI réalistes qui offrent une expérience de visionnage supérieure. Notre technologie assure une synchronisation labiale parfaite et des voix naturelles, rendant vos personnages numériques hautement réalistes et professionnels.