Créez instantanément des vidéos marketing et de formation captivantes en utilisant des avatars AI réalistes.

Produisez une vidéo marketing de 45 secondes mettant en scène un avatar personnalisé présentant un nouveau service, conçue pour un public de clients B2B potentiels. Le style visuel doit être élégant et professionnel, intégrant des graphiques animés vibrants, tandis que l'audio doit être confiant et articulé, utilisant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour délivrer un message persuasif.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes avec un porte-parole numérique simplifiant une tendance complexe de l'industrie, destinée aux nouvelles recrues dans un cadre d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être épurée et éducative, utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour une livraison audio claire et informative, garantissant une compréhension et une rétention faciles.
Exemple de Prompt 2
Créez une annonce dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux en utilisant un avatar AI personnalisé pour un propriétaire de petite entreprise, visant à engager leur communauté et à renforcer leur image de marque personnelle. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec un ton audio amical et enthousiaste, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et du support de la bibliothèque/médiathèque pour un look captivant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes, mettant en scène un avatar présentateur professionnel délivrant une mise à jour de politique interne à tous les employés. L'approche visuelle doit être autoritaire et digne de confiance, avec un style audio rassurant et précis, utilisant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres/captions pour assurer la clarté et l'accessibilité dans toute l'organisation.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Avatars d'Entreprise

Créez facilement des vidéos professionnelles et de marque avec des avatars AI réalistes en tapant simplement votre script et en personnalisant vos éléments visuels.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner dans la bibliothèque diversifiée d'avatars AI de HeyGen ou créez un porte-parole numérique personnalisé pour représenter votre marque, assurant une présence visuelle professionnelle.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez votre contenu écrit dans l'éditeur de texte. La capacité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen convertira automatiquement votre texte en discours naturel pour votre avatar.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en utilisant les contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs). Appliquez l'identité visuelle de votre entreprise, les arrière-plans et d'autres éléments pour parfaitement aligner votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre création et exportez votre vidéo d'avatar AI de qualité studio. Profitez du redimensionnement et des exports de ratio d'aspect de HeyGen pour télécharger votre contenu dans le format parfait pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Ventes et les Témoignages

Présentez efficacement des histoires de réussite client et des témoignages à travers des vidéos générées par AI engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité auprès des prospects.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos marketing de haute qualité en utilisant une technologie avancée d'avatars AI. Transformez votre texte en contenu vidéo engageant avec des présentateurs professionnels et des modèles préconstruits, rendant la création de vidéos accessible et efficace.

Puis-je personnaliser mon avatar AI pour représenter ma marque ou moi-même ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue de votre avatar AI, vous permettant de concevoir votre propre avatar ou même de vous cloner pour créer un porte-parole numérique personnalisé. Cette fonctionnalité assure un fort branding personnel et une cohérence de marque dans toutes vos communications vidéo.

Quels types de contenu vidéo créatif puis-je générer en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos explicatives captivantes, des supports marketing et des communications internes. Notre plateforme offre des modèles conçus professionnellement et la possibilité de créer des vidéos d'avatars AI à partir d'une simple image, simplifiant votre production de contenu.

HeyGen propose-t-il des avatars vidéo AI réalistes et vivants ?

HeyGen se spécialise dans la création d'avatars vidéo AI réalistes qui offrent une expérience de visionnage supérieure. Notre technologie assure une synchronisation labiale parfaite et des voix naturelles, rendant vos personnages numériques hautement réalistes et professionnels.

