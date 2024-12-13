Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Créez des Mises à Jour Engagées
Produisez rapidement des annonces d'entreprise de haute qualité en utilisant nos puissants avatars AI pour transmettre votre message.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'intégration des employés de 2 minutes expliquant un nouvel outil de communication interne. Visez un style visuel clair et soutenant, présenté par un avatar AI amical, ciblant les nouvelles recrues et les membres de l'équipe existants. Assurez l'accessibilité en incorporant des sous-titres/captions grâce aux fonctionnalités de HeyGen pour une compréhension complète.
Produisez une vidéo de 60 secondes résumant la performance de l'entreprise au troisième trimestre, destinée à la direction et aux investisseurs. Le style visuel et audio doit être soigné et concis, intégrant des graphiques basés sur les données et un ton optimiste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement une présentation de haute qualité.
Développez une vidéo d'une minute démontrant un nouveau flux de travail technique complexe pour vos équipes IT et de développement. Le style visuel doit être détaillé et explicatif, présentant des démonstrations d'interface claires, soutenues par une voix off précise. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour une portée maximale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Élevez l'engagement et la rétention des nouvelles recrues et des formations continues avec un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Simplifiez les Communications Internes et l'Éducation.
Produisez rapidement des vidéos informatives pour l'éducation interne, les mises à jour de politiques et les annonces d'entreprise à grande échelle, assurant une compréhension claire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la production de vidéos d'entreprise ?
HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour simplifier le processus de création de vidéos d'entreprise. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos à partir de scripts textuels, utiliser des avatars AI et créer des voix off professionnelles, ce qui en fait un éditeur vidéo AI efficace pour la communication d'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre une plateforme de création vidéo robuste avec des fonctionnalités conçues pour l'efficacité. Notre vaste bibliothèque de modèles et le support des bibliothèques de séquences stock, combinés à un éditeur intuitif de glisser-déposer, simplifient l'ensemble du flux de production pour des vidéos d'entreprise de haute qualité.
HeyGen peut-il maintenir la cohérence de la marque dans toutes les annonces d'entreprise ?
Oui, HeyGen permet aux entreprises d'assurer une forte cohérence de la marque dans toutes les annonces et vidéos d'entreprise. Avec des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, ainsi que des modèles de marque personnalisables, HeyGen vous aide à produire facilement un contenu soigné et conforme à votre marque.
De quelles manières HeyGen aide-t-il à la communication interne et à la formation ?
HeyGen sert de créateur idéal de vidéos d'annonces d'entreprise pour améliorer la communication interne et les initiatives de formation, telles que l'intégration des employés. La plateforme soutient la création rapide de contenu via des capacités de texte en vidéo, complétées par la génération de sous-titres et de voix off, rendant les informations complexes facilement digestibles pour votre équipe.