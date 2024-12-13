Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Créez des Mises à Jour Engagées

Produisez rapidement des annonces d'entreprise de haute qualité en utilisant nos puissants avatars AI pour transmettre votre message.

Créez une vidéo d'annonce d'entreprise de 90 secondes présentant une mise à jour logicielle majeure. Cette vidéo doit cibler les employés internes et les principaux intervenants, avec un style visuel professionnel et engageant, accompagné d'une voix off confiante et claire. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour transformer votre annonce en une présentation dynamique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration des employés de 2 minutes expliquant un nouvel outil de communication interne. Visez un style visuel clair et soutenant, présenté par un avatar AI amical, ciblant les nouvelles recrues et les membres de l'équipe existants. Assurez l'accessibilité en incorporant des sous-titres/captions grâce aux fonctionnalités de HeyGen pour une compréhension complète.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes résumant la performance de l'entreprise au troisième trimestre, destinée à la direction et aux investisseurs. Le style visuel et audio doit être soigné et concis, intégrant des graphiques basés sur les données et un ton optimiste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement une présentation de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'une minute démontrant un nouveau flux de travail technique complexe pour vos équipes IT et de développement. Le style visuel doit être détaillé et explicatif, présentant des démonstrations d'interface claires, soutenues par une voix off précise. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour une portée maximale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'annonces d'entreprise soignées et professionnelles, en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles personnalisables pour des communications internes et externes percutantes.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez votre projet en sélectionnant parmi la gamme diversifiée de "modèles et scènes" préconstruits de HeyGen ou optez pour créer une annonce personnalisée à partir de zéro pour concevoir votre "vidéo d'annonce d'entreprise".
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre annonce en appliquant le logo, les couleurs et les polices distinctifs de votre entreprise grâce à la fonctionnalité "Contrôles de marque (logo, couleurs)", assurant un aspect "modèles de marque" cohérent et professionnel.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations AI
Élevez votre message avec des "fonctionnalités AI" avancées en utilisant la "génération de voix off" réaliste à partir de votre script, assurant un récit clair et professionnel pour votre annonce.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Finalisez vos "vidéos d'entreprise" de haute qualité et utilisez la fonctionnalité de "redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect" pour les optimiser pour diverses plateformes, rendant la distribution pour les "communications internes" ou le partage externe simple.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Annonces Engagées à l'Échelle de l'Entreprise

.

Créez des annonces vidéo inspirantes et claires pour communiquer les messages de la direction, les mises à jour de l'entreprise et motiver l'ensemble de votre personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la production de vidéos d'entreprise ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour simplifier le processus de création de vidéos d'entreprise. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos à partir de scripts textuels, utiliser des avatars AI et créer des voix off professionnelles, ce qui en fait un éditeur vidéo AI efficace pour la communication d'entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre une plateforme de création vidéo robuste avec des fonctionnalités conçues pour l'efficacité. Notre vaste bibliothèque de modèles et le support des bibliothèques de séquences stock, combinés à un éditeur intuitif de glisser-déposer, simplifient l'ensemble du flux de production pour des vidéos d'entreprise de haute qualité.

HeyGen peut-il maintenir la cohérence de la marque dans toutes les annonces d'entreprise ?

Oui, HeyGen permet aux entreprises d'assurer une forte cohérence de la marque dans toutes les annonces et vidéos d'entreprise. Avec des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, ainsi que des modèles de marque personnalisables, HeyGen vous aide à produire facilement un contenu soigné et conforme à votre marque.

De quelles manières HeyGen aide-t-il à la communication interne et à la formation ?

HeyGen sert de créateur idéal de vidéos d'annonces d'entreprise pour améliorer la communication interne et les initiatives de formation, telles que l'intégration des employés. La plateforme soutient la création rapide de contenu via des capacités de texte en vidéo, complétées par la génération de sous-titres et de voix off, rendant les informations complexes facilement digestibles pour votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo