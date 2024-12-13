Générateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Alimenté par l'IA & Facile

Créez rapidement des mises à jour professionnelles de l'entreprise en utilisant notre fonction Texte-en-vidéo à partir du script pour une communication fluide.

Créez une vidéo de lancement de produit convaincante de 45 secondes ciblant les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant votre dernière innovation. Adoptez un style visuel élégant, moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et rédigez rapidement le récit en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script pour ce générateur de vidéo AI crucial.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de mise à jour interne de 30 secondes pour les employés et les parties prenantes, célébrant une étape importante. Le style visuel et audio doit être professionnel, amical et inspirant, accompagné d'une musique de fond motivante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et choisissez parmi divers modèles et scènes pour simplifier cette communication vidéo d'entreprise importante.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'annonce de 15 secondes sur les réseaux sociaux est nécessaire pour engager le grand public et les abonnés à propos d'un événement à venir excitant. Le style visuel doit être engageant, concis et vibrant, complété par une musique tendance. Maximisez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et optimisez facilement pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour créer cette vidéo d'annonce rapide.
Exemple de Prompt 3
Pour les partenaires commerciaux et les collaborateurs potentiels, présentez une nouvelle initiative stratégique dans une vidéo d'annonce d'entreprise autoritaire de 60 secondes. Un style visuel informatif et épuré, associé à une piste instrumentale confiante, transmettra le message efficacement. Améliorez le récit visuel avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant un résultat soigné de votre créateur de vidéos d'entreprise en ligne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos d'Annonces d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles avec l'IA, transformant vos scripts en contenu soigné et brandé prêt pour toute plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles de vidéos professionnels spécialement conçus pour les annonces d'entreprise, offrant un point de départ rapide et efficace pour votre projet.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez votre script d'annonce d'entreprise, et notre IA le convertira instantanément en contenu vidéo engageant en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir du script, avec des voix off naturelles.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant nos contrôles de branding faciles pour garantir que votre vidéo d'annonce s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre annonce d'entreprise professionnelle et exportez-la dans le format souhaité, prête à être partagée immédiatement sur divers canaux pour diffuser efficacement vos mises à jour d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications & Formations d'Entreprise

.

Utilisez la vidéo AI pour rendre les annonces d'entreprise cruciales, comme les changements de politique ou les initiatives de formation, plus engageantes et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos d'annonces d'entreprise de manière créative ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise en ligne avancé qui simplifie la création de vidéos d'annonces engageantes. Avec son éditeur facile à glisser-déposer et ses modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez donner vie à votre vision créative pour toute mise à jour d'entreprise ou lancement de produit, assurant une personnalisation facile pour votre audience.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos d'entreprise professionnelles ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant vos scripts textuels en vidéos d'entreprise soignées. Il utilise des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée à partir du script, garantissant une production professionnelle et efficace sans équipement complexe.

HeyGen peut-il aider à maintenir l'identité de ma marque dans toutes les vidéos d'annonces ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans toutes vos vidéos d'annonces. Cela assure la cohérence et renforce l'image professionnelle de votre entreprise à travers toutes les communications d'entreprise et mises à jour sur les réseaux sociaux.

Quel type de vidéos d'annonces puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos d'annonces d'entreprise polyvalent adapté à une large gamme de besoins. Vous pouvez facilement créer des mises à jour cruciales de l'entreprise, des lancements de produits excitants, du contenu engageant pour les réseaux sociaux, et diverses autres vidéos d'entreprise, en faisant un créateur de vidéos d'entreprise en ligne idéal pour toutes vos stratégies de communication.

