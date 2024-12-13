Créateur de Vidéos Publicitaires d'Entreprise : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement

Augmentez l'engagement et réduisez les coûts de production avec des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo explicative d'une minute conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "créateur de publicités vidéo AI" peut révolutionner leur marketing. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des graphiques animés illustrant la facilité d'utilisation, complétés par une voix off dynamique et encourageante. Mettez en avant la puissance des "avatars AI" pour créer des présentations engageantes sans coûts de production élevés, simplifiant ainsi le processus de création publicitaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes marketing cherchant à augmenter la production de contenu, envisagez une publicité dynamique de 45 secondes. Cette vidéo doit présenter des visuels rapides et engageants et une voix off confiante et claire, démontrant l'efficacité de HeyGen en tant que "créateur de publicités vidéo en ligne". Soulignez la rapidité avec laquelle des "Modèles & scènes" convaincants peuvent être personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque à travers de nombreuses campagnes.
Exemple de Prompt 2
Une présentation d'entreprise de 90 secondes est nécessaire pour les spécialistes de la communication expliquant des services complexes. Cette vidéo exige des visuels sophistiqués et informatifs accompagnés d'une voix off autoritaire et articulée, incarnant le professionnalisme d'un "créateur de vidéos publicitaires d'entreprise". Mettez en avant la précision et la qualité réalisables grâce à la "Génération de voix off" de HeyGen, garantissant que chaque message est délivré avec clarté et impact.
Exemple de Prompt 3
Générez une publicité percutante de 30 secondes sur les réseaux sociaux ciblant les entreprises de commerce électronique désireuses de promotions rapides et engageantes. Utilisez des visuels lumineux et accrocheurs et une voix off amicale et énergique pour capter l'attention immédiate, créant des "publicités vidéo" puissantes. Illustrez l'efficacité des "Sous-titres/légendes" pour atteindre un public plus large et assurer la compréhension du message même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires d'Entreprise

Créez facilement des vidéos publicitaires d'entreprise professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, transformant vos idées en contenu engageant pour toute plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Lancez votre production publicitaire d'entreprise en parcourant et en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels. Cela fournit une structure de Modèles & scènes prête à l'emploi pour votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Talent
Donnez vie à votre publicité en choisissant parmi notre large gamme d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces avatars AI délivreront votre message avec réalisme et professionnalisme.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez la cohérence de la marque avec des outils de branding automatiques faciles à utiliser. Utilisez les contrôles de Branding (logo, couleurs) pour intégrer l'identité visuelle de votre entreprise de manière homogène tout au long de la vidéo.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre publicité d'entreprise et exportez-la dans le format parfait pour diverses plateformes. Notre fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect optimise votre contenu, le rendant prêt pour les publicités sur les réseaux sociaux et d'autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Développez des témoignages vidéo convaincants qui mettent en avant le succès des clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI ?

HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI avancé qui simplifie le processus en transformant les scripts en vidéos soignées à l'aide d'avatars AI réalistes et de puissantes capacités de texte à vidéo. Cela rationalise la production pour tous types de publicités vidéo, des campagnes d'entreprise aux publicités sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos publicitaires d'entreprise ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour les besoins de création de vidéos publicitaires d'entreprise, y compris des contrôles de marque étendus pour les logos et les couleurs, ainsi que divers modèles de vidéos. Son éditeur par glisser-déposer permet une personnalisation intuitive pour correspondre précisément à l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il produire des publicités vidéo avec des voix off dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen améliore considérablement la portée mondiale de vos publicités vidéo en prenant en charge la génération de voix off de haute qualité dans plus de 50 langues. Cette capacité technique garantit que votre contenu résonne efficacement avec des publics internationaux diversifiés.

Comment puis-je utiliser les acteurs AI et les scripts pour produire rapidement des publicités vidéo avec HeyGen ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire rapidement des publicités vidéo engageantes en utilisant des acteurs AI pour interpréter vos scripts directement en vidéo. Cette approche technique réduit considérablement le temps et les ressources de production généralement associés à la création vidéo traditionnelle.

