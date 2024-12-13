Créateur de Vidéos Publicitaires d'Entreprise : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement
Augmentez l'engagement et réduisez les coûts de production avec des avatars AI réalistes.
Pour les équipes marketing cherchant à augmenter la production de contenu, envisagez une publicité dynamique de 45 secondes. Cette vidéo doit présenter des visuels rapides et engageants et une voix off confiante et claire, démontrant l'efficacité de HeyGen en tant que "créateur de publicités vidéo en ligne". Soulignez la rapidité avec laquelle des "Modèles & scènes" convaincants peuvent être personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque à travers de nombreuses campagnes.
Une présentation d'entreprise de 90 secondes est nécessaire pour les spécialistes de la communication expliquant des services complexes. Cette vidéo exige des visuels sophistiqués et informatifs accompagnés d'une voix off autoritaire et articulée, incarnant le professionnalisme d'un "créateur de vidéos publicitaires d'entreprise". Mettez en avant la précision et la qualité réalisables grâce à la "Génération de voix off" de HeyGen, garantissant que chaque message est délivré avec clarté et impact.
Générez une publicité percutante de 30 secondes sur les réseaux sociaux ciblant les entreprises de commerce électronique désireuses de promotions rapides et engageantes. Utilisez des visuels lumineux et accrocheurs et une voix off amicale et énergique pour capter l'attention immédiate, créant des "publicités vidéo" puissantes. Illustrez l'efficacité des "Sous-titres/légendes" pour atteindre un public plus large et assurer la compréhension du message même sans son.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires d'entreprise de haute qualité en utilisant l'AI, obtenant de meilleurs résultats et économisant un temps précieux.
Publicités Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des publicités vidéo courtes et captivantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI ?
HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI avancé qui simplifie le processus en transformant les scripts en vidéos soignées à l'aide d'avatars AI réalistes et de puissantes capacités de texte à vidéo. Cela rationalise la production pour tous types de publicités vidéo, des campagnes d'entreprise aux publicités sur les réseaux sociaux.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos publicitaires d'entreprise ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour les besoins de création de vidéos publicitaires d'entreprise, y compris des contrôles de marque étendus pour les logos et les couleurs, ainsi que divers modèles de vidéos. Son éditeur par glisser-déposer permet une personnalisation intuitive pour correspondre précisément à l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il produire des publicités vidéo avec des voix off dans plusieurs langues ?
Oui, HeyGen améliore considérablement la portée mondiale de vos publicités vidéo en prenant en charge la génération de voix off de haute qualité dans plus de 50 langues. Cette capacité technique garantit que votre contenu résonne efficacement avec des publics internationaux diversifiés.
Comment puis-je utiliser les acteurs AI et les scripts pour produire rapidement des publicités vidéo avec HeyGen ?
HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire rapidement des publicités vidéo engageantes en utilisant des acteurs AI pour interpréter vos scripts directement en vidéo. Cette approche technique réduit considérablement le temps et les ressources de production généralement associés à la création vidéo traditionnelle.