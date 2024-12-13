Élevez la Formation avec Notre Générateur de Vidéos de Formation en Rédaction

Rationalisez la formation et augmentez l'engagement en transformant votre écriture persuasive en vidéos de formation captivantes grâce à notre fonctionnalité de texte à vidéo.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, illustrant comment rationaliser les processus de formation avec des outils IA de pointe. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant du texte à l'écran et des graphiques pour souligner les points clés, tandis qu'un avatar IA autoritaire délivre le script avec clarté. Cette vidéo de formation engageante démontre l'efficacité de l'utilisation des avatars IA de HeyGen pour des présentations cohérentes et de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu occupés et aux gestionnaires de réseaux sociaux, montrant à quelle vitesse ils peuvent produire un contenu visuellement attrayant en utilisant divers modèles vidéo. Le style doit être rapide et moderne, incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, avec des messages clés mis en évidence par des sous-titres faciles à lire. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu et souligner son utilité pour une production vidéo rapide et percutante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 50 secondes conçue pour les marketeurs cherchant à générer du contenu efficacement, en soulignant la puissance d'un générateur de vidéos de formation en rédaction. Cette vidéo doit présenter un style de présentation soigné et professionnel avec des transitions visuelles fluides, et une narration claire et articulée démontrant le processus sans faille de conversion de texte en vidéo. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour transformer du contenu écrit en histoires visuelles captivantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Rédaction

Créez facilement des vidéos de formation en rédaction engageantes avec l'IA, transformant le texte en visuels dynamiques et voix off professionnelles pour rationaliser votre contenu d'apprentissage.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation en rédaction dans la plateforme. Notre IA convertira instantanément votre texte en une vidéo dynamique grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels ou sélectionnez un avatar IA pour représenter votre contenu, garantissant que votre formation soit visuellement attrayante.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Améliorez votre formation avec des voix off au son naturel. Notre capacité de génération de voix off offre une gamme de voix pour articuler parfaitement vos leçons de rédaction.
4
Step 4
Appliquez les Finitions
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité et en ajustant le branding. Exportez facilement votre vidéo de formation en rédaction de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Produisez des Conseils Rapides en Rédaction pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux avec des conseils en rédaction pour attirer et éduquer instantanément votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes pour mon public ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation captivantes et engageantes en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA et des avatars IA réalistes. Cela simplifie votre création de contenu, vous permettant de vous concentrer sur l'écriture persuasive et de transmettre votre message efficacement pour augmenter l'engagement.

Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour générer du contenu vidéo professionnel ?

HeyGen se spécialise dans la transformation de texte en vidéo avec des avatars IA avancés et des voix off de haute qualité. Vous pouvez facilement générer du contenu vidéo de haute qualité à partir d'un script, avec une gamme de voix IA, en faisant un puissant générateur de vidéos IA pour divers besoins.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour simplifier et accélérer la production vidéo ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo alimentés par l'IA et de scènes pour accélérer votre processus de création vidéo. Ces modèles sont conçus pour vous aider à produire rapidement des vidéos d'apparence professionnelle, du contenu de formation aux supports marketing, sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels dans vos vidéos. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour l'accessibilité et une meilleure compréhension du contenu, garantissant que votre porte-parole IA délivre un message de marque cohérent.

