Transformez des données et des scripts complexes en vidéos de résumés exécutifs captivantes sans effort grâce à de puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de 90 secondes démontrant comment l'utilisation d'un Créateur de Vidéos de Rapports d'Affaires simplifie les revues de performance trimestrielles pour les cadres et les managers. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec des présentations de données dynamiques, soutenues par une "génération de voix off" autoritaire de HeyGen et une musique d'entreprise subtile pour transmettre l'impact de la création vidéo alimentée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de résumé exécutif de 2 minutes destinée aux membres du conseil d'administration et aux parties prenantes externes, où un "avatar IA" présente des insights stratégiques dans un style visuel sophistiqué. Cette vidéo exploitera la capacité "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour des transitions fluides et sera soutenue par une voix IA calme et confiante avec des effets sonores percutants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de rapport d'opérations d'une minute pour les chefs de département, mettant en avant l'efficacité d'un Créateur de Vidéos de Rapports Coo. Utilisez des "Modèles & scènes" engageants et des visuels vibrants de "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour souligner les réalisations clés, le tout présenté avec une voix off dynamique et une musique de fond énergique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 75 secondes pour les équipes internationales sur la navigation efficace d'un éditeur vidéo en ligne. Cette vidéo présentera une approche visuelle moderne et accessible avec des "Sous-titres/légendes" clairs pour une meilleure compréhension, animée par une voix neutre et informative pour garantir une clarté universelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports Coo

Transformez vos rapports COO en résumés vidéo captivants sans effort. Suivez ces étapes pour créer des vidéos professionnelles et percutantes qui transmettent clairement les insights clés.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par coller ou taper les points clés et le script de votre rapport COO directement dans HeyGen. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script génère des scènes vidéo initiales, posant les bases de votre rapport dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur IA
Choisissez parmi notre vaste bibliothèque d'avatars IA professionnels pour représenter votre marque et présenter votre rapport. Cela garantit que vos messages clés résonnent auprès des spectateurs grâce à un présentateur numérique crédible.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Marque
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour assurer une cohérence visuelle. Vous pouvez également intégrer des visualisations de données pertinentes ou sélectionner des modèles vidéo pour améliorer l'apparence professionnelle de votre rapport.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois votre vidéo de rapport COO terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo percutante directement avec les parties prenantes ou téléchargez-la pour la distribution sur diverses plateformes.

Créez des Vidéos de Résumés Exécutifs

.

Transformez rapidement des rapports COO complexes et des résumés exécutifs en vidéos IA concises et engageantes pour une compréhension rapide et une large portée auprès des parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo IA pour les rapports d'affaires ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles pour les rapports d'affaires et les résumés exécutifs avec un montage vidéo IA avancé. Notre plateforme transforme le texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant des avatars IA et la génération de voix off pour produire du contenu engageant efficacement.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de rapports d'affaires professionnelles ?

Absolument. HeyGen est un puissant Créateur de Vidéos de Rapports d'Affaires, offrant divers modèles de vidéos et visualisations de données pour présenter efficacement vos rapports trimestriels et annuels. Vous pouvez facilement ajouter des contrôles de marque pour maintenir une image d'entreprise cohérente.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques complètes pour la personnalisation vidéo, y compris des sous-titres/légendes automatiques, des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, et un éditeur vidéo en ligne intuitif. Cela garantit que votre contenu vidéo est accessible et s'aligne parfaitement avec votre marque.

HeyGen est-il adapté comme éditeur vidéo en ligne pour la collaboration en équipe ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne efficace et un espace de travail conçu pour une collaboration en équipe sans faille. Vous pouvez partager des projets, revoir des modifications et exporter des rapports vidéo de haute qualité avec facilité, rationalisant ainsi votre flux de production vidéo.

