Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec la publicité en ligne, démontrant comment HeyGen transforme des images de produits statiques en publicités dynamiques et engageantes. Le style visuel doit être moderne et vibrant, avec des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné d'une voix off enthousiaste et claire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à utiliser des "Templates & scènes" pour simplifier l'ensemble du processus de "création de vidéos de conversion", rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

