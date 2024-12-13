Créateur de Vidéos de Conversion : Augmentez Votre Engagement Maintenant

Transformez des images en vidéos captivantes grâce à notre outil en ligne facile à utiliser et à nos Templates & scènes professionnels.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec la publicité en ligne, démontrant comment HeyGen transforme des images de produits statiques en publicités dynamiques et engageantes. Le style visuel doit être moderne et vibrant, avec des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné d'une voix off enthousiaste et claire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à utiliser des "Templates & scènes" pour simplifier l'ensemble du processus de "création de vidéos de conversion", rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux créateurs de contenu ou éducateurs en ligne, illustrant comment distiller des concepts complexes en contenu visuel facilement assimilable. La vidéo doit adopter un style visuel amical, accessible et très animé, complété par une voix chaleureuse et articulée. Mettez en avant la fonctionnalité "AI avatars" de HeyGen pour donner vie à un présentateur numérique, prouvant comment un "Générateur de Vidéos AI" peut améliorer la portée éducative sans nécessiter une équipe de tournage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation de produit élégante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de boutiques en ligne, axée sur la conversion des visiteurs en clients fidèles. L'esthétique visuelle doit être épurée, professionnelle et centrée sur le produit, avec des transitions fluides et une musique de fond engageante et autoritaire. Soulignez comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen assure l'accessibilité et augmente l'engagement pour un "créateur de vidéos de conversion" véritablement efficace, même lorsque les spectateurs ont le son coupé.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes pour l'introduction de marque personnelle destinée aux influenceurs en herbe et aux créateurs de marques personnelles, conçue pour se démarquer sur diverses plateformes de médias sociaux. La narration visuelle doit être dynamique et authentique, avec un mélange de clips personnels et de graphiques vibrants, sur une bande sonore contemporaine et motivante. Illustrez la facilité d'utilisation de la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" de HeyGen pour adapter une création "image en vidéo" à n'importe quelle plateforme, assurant une portée et un impact maximum pour leur message unique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conversion

Transformez vos idées en vidéos convaincantes qui captivent votre audience et incitent à l'action, le tout sur une plateforme en ligne intuitive.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi nos "templates & scènes" polyvalents ou en téléchargeant vos propres médias pour créer votre "image en vidéo". Cela fournit une base rapide et professionnelle pour votre projet.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Propulsés par l'AI
Améliorez votre contenu en ajoutant un "avatar AI" réaliste pour présenter votre message. Cette fonctionnalité clé transforme votre script en une présentation dynamique, en faisant un véritable "Générateur de Vidéos AI".
3
Step 3
Affinez et Personnalisez
Utilisez les puissants "outils d'édition" de HeyGen pour perfectionner votre vidéo. Personnalisez les éléments de marque et peaufinez chaque détail, agissant comme un "éditeur de vidéos" complet pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Finalisez votre création et "exportez" votre vidéo dans le format souhaité. Partagez votre contenu peaufiné directement depuis notre plateforme de "création de vidéos en ligne" pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Transformez les témoignages clients en vidéos AI persuasives, renforçant la confiance et accélérant les décisions d'achat pour votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen est un Générateur de Vidéos AI avancé qui transforme des scripts en contenu de créateur de vidéos de conversion convaincant avec des avatars AI réalistes. Notre plateforme facile à utiliser simplifie l'ensemble du processus, y compris la génération efficace de texte en vidéo.

Puis-je transformer des images et des photos en vidéos engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen fonctionne comme une application puissante de création de vidéos à partir d'images et de conversion de photos en vidéos. Vous pouvez transformer sans effort des visuels statiques en contenu vidéo dynamique, en utilisant nos outils d'édition complets et notre vaste bibliothèque multimédia au sein de la plateforme de création de vidéos en ligne.

Quelles options d'exportation HeyGen offre-t-il pour mes vidéos générées ?

HeyGen vous permet d'exporter des vidéos de haute qualité au format MP4 standard, assurant une large compatibilité sur diverses plateformes. Toutes les vidéos exportées sont sans filigrane, et vous conservez un contrôle total sur les éléments de marque et les ratios d'aspect.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour la création de contenu vidéo diversifié ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos en ligne et un éditeur de vidéos facile à utiliser qui vous permet de créer une large gamme de vidéos. De la génération de contenu directement à partir de scripts textuels à l'ajout de voix off professionnelles et de sous-titres, HeyGen rend le processus créatif efficace et accessible.

