Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes démontrant comment les avatars AI peuvent considérablement améliorer l'optimisation des conversions sur les pages de destination. Ciblez cette vidéo vers les spécialistes du marketing digital et les responsables e-commerce, en présentant un style visuel professionnel et épuré avec une voix off AI claire et autoritaire expliquant des stratégies basées sur les données. Mettez en avant l'intégration fluide des avatars AI pour des appels à l'action directs, générés sans effort grâce aux avatars AI et à la génération de voix off de HeyGen.

Générer une Vidéo