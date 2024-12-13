Créateur de Vidéos pour l'Optimisation des Conversions pour Augmenter les Ventes

Améliorez vos pages de destination et vos taux de conversion avec du contenu vidéo engageant, comprenant des modèles personnalisables.

Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes démontrant comment les avatars AI peuvent considérablement améliorer l'optimisation des conversions sur les pages de destination. Ciblez cette vidéo vers les spécialistes du marketing digital et les responsables e-commerce, en présentant un style visuel professionnel et épuré avec une voix off AI claire et autoritaire expliquant des stratégies basées sur les données. Mettez en avant l'intégration fluide des avatars AI pour des appels à l'action directs, générés sans effort grâce aux avatars AI et à la génération de voix off de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, illustrant le pouvoir du marketing vidéo pour attirer et convertir les clients. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique, présentant divers scénarios où des modèles personnalisables améliorent le message. Soulignez comment les modèles personnalisables de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script simplifient la création de contenu vidéo percutant, rendant les campagnes sophistiquées accessibles à tous.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative de 2 minutes destinée aux spécialistes CRO et aux chefs de produit, détaillant comment le contenu vidéo peut être utilisé pour des tests A/B efficaces. Cette vidéo doit adopter un style visuel instructif, étape par étape, avec des voix off AI précises et explicatives, utilisant potentiellement des éléments de capture d'écran pour démontrer les concepts. Illustrez le processus de création de messages vidéo variés pour différents groupes de test, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté et son support de bibliothèque de médias/stock pour sourcer des visuels diversifiés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, en se concentrant sur la production de contenu vidéo engageant qui excelle également en SEO vidéo. Employez un style visuel moderne et rapide avec des graphiques percutants et une voix AI convaincante, démontrant comment capturer l'attention du public et améliorer la découvrabilité. Montrez comment le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen permettent une optimisation multi-plateforme et comment le texte-à-vidéo à partir de script simplifie la création de contenu pour divers formats.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour l'Optimisation des Conversions

Créez facilement du contenu vidéo performant, conçu pour augmenter l'engagement et inciter à l'action souhaitée sur tous vos canaux marketing.

1
Step 1
Créez un Contenu Vidéo Convaincant
Commencez par sélectionner parmi divers modèles et scènes personnalisables pour créer un contenu vidéo engageant qui capte l'attention dès le début.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI pour une Présentation Dynamique
Donnez vie à votre message en utilisant des avatars AI avancés pour présenter votre contenu, augmentant l'engagement et faisant ressortir votre vidéo.
3
Step 3
Intégrez Stratégiquement des Éléments de Conversion
Améliorez l'efficacité de votre vidéo en appliquant des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs, et en intégrant des appels à l'action (CTA) clairs pour guider les spectateurs vers les actions souhaitées.
4
Step 4
Optimisez et Distribuez pour un Impact
Assurez une portée maximale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio, permettant à votre contenu vidéo de s'adapter parfaitement à divers canaux de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Vidéos de Témoignages Clients

.

Créez des vidéos authentiques de réussite client en utilisant des avatars AI et des voix off pour renforcer la confiance et améliorer significativement les taux de conversion sur vos pages de destination.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans la production de vidéos d'optimisation des conversions ?

Les avatars AI de HeyGen sont essentiels pour créer du contenu vidéo dynamique et engageant, transformant les scripts textuels en présentations captivantes. Ces agents vidéo AI permettent une itération rapide de contenu et des tests A/B, essentiels pour maximiser l'optimisation des conversions dans vos efforts de marketing vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser le contenu vidéo pour des conversions plus élevées ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables et le texte-à-vidéo alimenté par AI pour créer rapidement du contenu vidéo percutant. Associées à des options de contrôle de la marque et de sous-titres, ces capacités soutiennent un SEO vidéo efficace et améliorent l'engagement des spectateurs, ce qui est vital pour les efforts d'optimisation des conversions.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les campagnes de marketing vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs et vos polices dans chaque vidéo. Cela garantit que tout votre contenu vidéo engageant reste cohérent avec votre identité de marque, renforçant votre marketing vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour un marketing axé sur les conversions ?

HeyGen simplifie la création vidéo grâce à sa fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo, générant instantanément du contenu vidéo à partir de votre script. Il offre également une génération de voix off puissante et des sous-titres automatiques, optimisant la longueur de la vidéo et l'efficacité de la production pour des vidéos d'optimisation des conversions percutantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo