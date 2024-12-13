Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de promouvoir leurs services. Le style visuel doit être élégant et professionnel avec des superpositions de texte dynamiques, complété par une bande sonore inspirante et optimiste. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer votre message marketing en un récit captivant, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour la croissance des entreprises.

