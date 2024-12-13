Créateur de Vidéos de Formation pour Sous-traitants pour Créer un Contenu Efficace
Rationalisez l'intégration des employés et la formation à la conformité en générant rapidement des vidéos professionnelles à partir de vos scripts en utilisant la conversion de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une mise à jour essentielle de formation à la conformité de 90 secondes ciblant les sous-traitants existants et les équipes L&D. Cette vidéo autoritaire mais engageante utilise la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et inclut des sous-titres pour l'accessibilité, aidant les organisations à réduire les coûts de formation grâce à sa livraison concise, informative et à sa voix off professionnelle.
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 2 minutes pour les sous-traitants apprenant un nouvel outil ou produit, destinée aux formateurs de produits. En utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une approche étape par étape, cette vidéo intègre un vaste support de bibliothèque de médias/stock pour démontrer visuellement des procédures complexes, garantissant une création de contenu hautement engageante avec des visuels animés et une voix off guidante.
Créez un guide rapide de 45 secondes sur les protocoles de sécurité, urgent et visuellement percutant, pour tous les sous-traitants, conçu pour une compréhension rapide sur divers appareils. Cette vidéo utilise des modèles personnalisables pour mettre en évidence les rappels de sécurité clés et emploie le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour assurer une visualisation optimale sur n'importe quelle plateforme, avec un avatar AI clair et un style audio direct pour une compréhension immédiate.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez la Production de Formation pour Sous-traitants.
Produisez rapidement un volume plus élevé de vidéos de formation, élargissant votre portée à tous les sous-traitants de manière efficace.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des sous-traitants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation hautement engageantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez exploiter des avatars AI et des scènes dynamiques pour produire un contenu captivant qui retient l'attention et améliore les résultats d'apprentissage. HeyGen rend le processus de création de vidéos de formation à la fois efficace et créatif.
Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation de marque ?
HeyGen propose des options de personnalisation robustes pour garantir une cohérence de la marque sur toutes vos vidéos de formation. Utilisez des modèles personnalisables, intégrez les couleurs et logos de votre marque, et sélectionnez parmi divers médias pour créer un contenu de formation qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Cela assure une expérience d'apprentissage professionnelle et unifiée.
HeyGen peut-il transformer efficacement des scripts en vidéos de formation professionnelles ?
Absolument, HeyGen simplifie le processus de transformation des scripts en vidéos de formation professionnelles grâce à ses puissantes capacités AI. Il vous suffit d'entrer votre texte, et les voix off AI de HeyGen ainsi que la fonction de conversion de texte en vidéo généreront une vidéo complète, incluant des avatars AI et des sous-titres ajoutés automatiquement. Cela réduit considérablement le temps et l'effort de production.
Comment les équipes L&D peuvent-elles tirer parti de HeyGen pour une intégration et une formation à la conformité efficaces des employés ?
HeyGen est un outil inestimable pour les équipes L&D, leur permettant de produire une large gamme de vidéos de formation essentielles, y compris l'intégration des employés et la formation à la conformité. Son interface conviviale et ses fonctionnalités AI permettent une création rapide de vidéos de formation de haute qualité, professionnelles, qui sont facilement mises à jour et déployées à l'échelle de l'organisation. Cela garantit que les employés reçoivent des ressources d'apprentissage cohérentes et efficaces.