Créateur de Vidéos de Formation pour Sous-traitants pour Créer un Contenu Efficace

Rationalisez l'intégration des employés et la formation à la conformité en générant rapidement des vidéos professionnelles à partir de vos scripts en utilisant la conversion de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo d'intégration engageante d'une minute conçue spécifiquement pour les nouveaux sous-traitants, les introduisant aux politiques et à la culture de l'entreprise. Cette vidéo professionnelle et accueillante présente un avatar AI offrant des conseils amicaux, complétés par une génération de voix off claire, rendant le processus d'apprentissage initial fluide et efficace pour les équipes RH et L&D.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une mise à jour essentielle de formation à la conformité de 90 secondes ciblant les sous-traitants existants et les équipes L&D. Cette vidéo autoritaire mais engageante utilise la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et inclut des sous-titres pour l'accessibilité, aidant les organisations à réduire les coûts de formation grâce à sa livraison concise, informative et à sa voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 2 minutes pour les sous-traitants apprenant un nouvel outil ou produit, destinée aux formateurs de produits. En utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une approche étape par étape, cette vidéo intègre un vaste support de bibliothèque de médias/stock pour démontrer visuellement des procédures complexes, garantissant une création de contenu hautement engageante avec des visuels animés et une voix off guidante.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide rapide de 45 secondes sur les protocoles de sécurité, urgent et visuellement percutant, pour tous les sous-traitants, conçu pour une compréhension rapide sur divers appareils. Cette vidéo utilise des modèles personnalisables pour mettre en évidence les rappels de sécurité clés et emploie le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour assurer une visualisation optimale sur n'importe quelle plateforme, avec un avatar AI clair et un style audio direct pour une compréhension immédiate.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation pour Sous-traitants

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et cohérentes pour vos sous-traitants, en veillant à ce qu'ils reçoivent rapidement et efficacement des informations vitales, améliorant ainsi la conformité et la performance.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Entrez ou collez facilement vos matériaux de formation pour sous-traitants. En utilisant la "conversion de texte en vidéo", notre AI convertit instantanément votre texte en contenu vidéo engageant, rationalisant la phase de production initiale.
2
Step 2
Choisissez un Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI". Ces présentateurs numériques assurent une image cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos d'intégration et de conformité des sous-traitants.
3
Step 3
Personnalisez l'Image de Marque et les Visuels
Renforcez l'identité de votre entreprise en utilisant des "contrôles de marque" robustes. Appliquez votre logo, vos couleurs de marque, et intégrez des médias spécifiques pour adapter chaque module de formation précisément aux normes de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Contenu
Préparez votre vidéo de formation terminée pour n'importe quelle plateforme. Utilisez le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour assurer un affichage optimal sur divers appareils, rendant votre formation pour sous-traitants accessible et professionnelle sur tous les canaux.

Clarifiez les Procédures Complexes

Transformez les directives complexes et les protocoles de sécurité des sous-traitants en vidéos de formation claires, digestes et professionnelles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation hautement engageantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez exploiter des avatars AI et des scènes dynamiques pour produire un contenu captivant qui retient l'attention et améliore les résultats d'apprentissage. HeyGen rend le processus de création de vidéos de formation à la fois efficace et créatif.

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation de marque ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes pour garantir une cohérence de la marque sur toutes vos vidéos de formation. Utilisez des modèles personnalisables, intégrez les couleurs et logos de votre marque, et sélectionnez parmi divers médias pour créer un contenu de formation qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Cela assure une expérience d'apprentissage professionnelle et unifiée.

HeyGen peut-il transformer efficacement des scripts en vidéos de formation professionnelles ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus de transformation des scripts en vidéos de formation professionnelles grâce à ses puissantes capacités AI. Il vous suffit d'entrer votre texte, et les voix off AI de HeyGen ainsi que la fonction de conversion de texte en vidéo généreront une vidéo complète, incluant des avatars AI et des sous-titres ajoutés automatiquement. Cela réduit considérablement le temps et l'effort de production.

Comment les équipes L&D peuvent-elles tirer parti de HeyGen pour une intégration et une formation à la conformité efficaces des employés ?

HeyGen est un outil inestimable pour les équipes L&D, leur permettant de produire une large gamme de vidéos de formation essentielles, y compris l'intégration des employés et la formation à la conformité. Son interface conviviale et ses fonctionnalités AI permettent une création rapide de vidéos de formation de haute qualité, professionnelles, qui sont facilement mises à jour et déployées à l'échelle de l'organisation. Cela garantit que les employés reçoivent des ressources d'apprentissage cohérentes et efficaces.

