Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux nouveaux entrepreneurs, les guidant à travers les protocoles de sécurité initiaux. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant un ton amical et rassurant avec des voix off AI de haute qualité. Mettez en avant la facilité de création de ce contenu essentiel de formation pour entrepreneurs en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo perspicace de 60 secondes pour les équipes de formation et développement, présentant un processus d'intégration des employés efficace. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et engageante, employant les avatars AI réalistes de HeyGen pour présenter les valeurs clés de l'entreprise et les premières tâches professionnelles, le tout généré sans effort à partir d'un script en texte-à-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité percutante de 30 secondes pour les entrepreneurs sur des réglementations spécifiques de l'industrie. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, en maintenant une forte image de marque de l'entreprise grâce aux contrôles de marque implicites de HeyGen, et inclure des sous-titres clairs pour une rétention et une accessibilité maximales.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les entrepreneurs expérimentés apprenant des procédures techniques avancées pour de nouveaux équipements. Le style doit être pratique et informatif, incorporant des visuels engageants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des étapes complexes, et conçue pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Formation pour Entrepreneurs

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour vos entrepreneurs avec notre plateforme alimentée par l'AI, assurant une communication cohérente et claire.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par saisir votre contenu de formation, puis utilisez la capacité texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre texte en scènes vidéo engageantes, parfaites pour des vidéos de formation complètes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, rendant votre contenu de générateur de vidéos de formation pour entrepreneurs plus dynamique et accessible.
3
Step 3
Personnalisez avec des Contrôles de Marque
Maintenez la cohérence de la marque à travers tous vos supports d'apprentissage. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour intégrer l'identité visuelle de votre entreprise de manière transparente dans vos modules de formation, essentiel pour les équipes de formation et développement.
4
Step 4
Générez et Exportez un Contenu Engagé
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans le format et le rapport d'aspect souhaités en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen, garantissant que vos vidéos engageantes sont prêtes pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Simplifier la Formation Complexe

Simplifiez les sujets complexes comme la formation technique ou à la conformité en utilisant la génération de vidéos AI, rendant les sujets complexes accessibles pour les entrepreneurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation avec l'AI ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui transforme les scripts en vidéos engageantes. Il utilise des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo pour créer des vidéos de formation professionnelles de manière efficace, simplifiant considérablement le processus pour les équipes de formation et développement.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour créer des vidéos de formation personnalisées ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos vidéos de formation. Avec des modèles personnalisables, vous pouvez vous assurer que chaque contenu, de l'intégration des employés à la formation à la conformité, reflète de manière cohérente l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos de formation pour entrepreneurs ?

Absolument. HeyGen sert de générateur idéal de vidéos de formation pour entrepreneurs, simplifiant la création de vidéos complètes et engageantes pour divers besoins d'apprentissage. Vous pouvez facilement produire des modules de formation technique ou du contenu d'intégration en utilisant des avatars AI et des médias riches.

HeyGen prend-il en charge les voix off AI multilingues et les sous-titres pour un public mondial ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu avec des voix off AI avancées et des sous-titres automatisés. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos de formation sont accessibles et percutantes pour des équipes mondiales diversifiées, éliminant les barrières linguistiques sans effort.

