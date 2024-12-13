Créateur de Vidéo d'Intégration pour Contractuels : Simplifiez la Formation Maintenant

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les contractuels avec des avatars AI, augmentant l'engagement des nouvelles recrues et simplifiant votre processus de formation.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de formation à la sécurité" de 60 secondes adaptée aux contractuels, mettant en avant les protocoles critiques du site et les meilleures pratiques pour "simplifier le processus d'intégration". Le style visuel doit être clair et instructif, incorporant des graphiques lumineux et une narration confiante, facilement générée à partir d'un texte en vidéo pour assurer cohérence et précision, accompagnée d'une musique de fond calme et rassurante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour "créer du contenu vidéo d'intégration", spécifiquement un montage mettant en avant les valeurs clés de l'entreprise et les attentes des projets pour les nouveaux contractuels. Cette pièce doit utiliser des "modèles et scènes" professionnels avec des couleurs alignées sur la marque et une musique moderne et percutante, livrée par une voix off forte pour établir un ton professionnel dès le départ.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide pratique de 50 secondes en utilisant un format de "créateur de vidéo d'intégration", abordant les questions fréquentes et les ressources essentielles pour les contractuels, avec un avatar AI accessible présentant l'information. Le style visuel et audio doit être propre et instructif, employant un audio simple et clair et une génération de voix off amicale pour assurer une compréhension facile des détails vitaux, améliorant ainsi l'expérience globale des contractuels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Intégration pour Contractuels

Créez des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour les contractuels de manière efficace, assurant une communication claire et un processus simplifié.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo d'Intégration
Commencez par écrire ou coller votre script d'intégration pour contractuels. La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transforme instantanément votre texte en une narration vidéo dynamique, posant les bases de votre projet "créer une vidéo d'intégration".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Trouvez le présentateur virtuel parfait pour transmettre clairement et professionnellement votre message d'orientation pour contractuels.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et Médias
Accélérez votre création vidéo en utilisant des "Modèles et scènes" préconçus et des médias riches de la bibliothèque. Glissez-déposez facilement des éléments pour construire une expérience visuelle captivante pour vos contractuels.
4
Step 4
Appliquez Votre Marque et Exportez
Assurez la cohérence de la marque en appliquant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de votre entreprise à votre vidéo. Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo dans le format souhaité pour "simplifier le processus d'intégration" des nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes d'Intégration

Simplifiez les termes contractuels complexes, les protocoles de sécurité ou les détails opérationnels, améliorant l'éducation des contractuels grâce à des vidéos AI claires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mon processus de création de vidéo d'intégration pour contractuels ?

HeyGen vous permet d'élever vos efforts de création de vidéo d'intégration pour contractuels avec des fonctionnalités innovantes comme des avatars AI réalistes et une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels. Créez facilement des vidéos engageantes qui captivent les nouvelles recrues et simplifient le processus d'intégration avec une touche créative.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus d'intégration avec des vidéos d'intégration ?

HeyGen vous aide à simplifier le processus d'intégration pour les nouvelles recrues en fournissant des outils puissants pour une production efficace de vidéos d'intégration. Utilisez le texte en vidéo à partir de scripts et la génération automatique de voix off pour créer rapidement des vidéos d'intégration soignées.

HeyGen peut-il être utilisé pour des contenus spécialisés comme des vidéos de formation à la sécurité ou la production de vidéos explicatives détaillées ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent parfaitement adapté pour produire des vidéos de formation à la sécurité percutantes et des vidéos explicatives complètes. Exploitez notre plateforme pour développer du contenu vidéo animé et maintenir une cohérence de marque à travers tous vos supports éducatifs.

L'assistant vidéo AI de HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos d'intégration pour tous les utilisateurs ?

Absolument, l'assistant vidéo AI avancé de HeyGen et ses capacités d'édition AI rendent la production de vidéos d'intégration accessible à tous, quel que soit le niveau d'expertise technique. Notre plateforme vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration et d'autres contenus professionnels avec une automatisation intelligente.

