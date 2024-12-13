Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux travailleurs indépendants pour articuler clairement leurs services auprès de clients potentiels, en mettant en avant les avantages de faire appel à un expert local. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, incorporant des graphiques animés subtils d'outils et de projets, complétés par une voix off amicale et rassurante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à établir un rapport immédiat et à transmettre efficacement l'expertise.

Générer une Vidéo