Créez une vidéo explicative engageante de 45 secondes démontrant comment un créateur de vidéos explicatives de contrats simplifie les documents juridiques complexes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du droit. Le style visuel doit être des graphiques animés modernes et épurés, complétés par une voix off professionnelle et claire générée par l'IA, utilisant efficacement la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour convertir des informations détaillées en un format facile à comprendre.

Générer une Vidéo