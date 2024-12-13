Créateur de Vidéos Éducatives pour l'Éducation Continue : Maîtrisez les Cours en Ligne

Rationalisez les programmes de formation et le contenu de l'enseignement supérieur. Générez des vidéos professionnelles sans effort en utilisant la conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation animée concise de 45 secondes destinée aux responsables de programmes de formation en entreprise, illustrant comment simplifier la formation complexe en conformité. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et minimaliste avec des transitions dynamiques, narrée par un avatar AI sophistiqué pour transmettre expertise et crédibilité. Mettez en avant le processus fluide de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, rendant les sujets arides engageants et accessibles pour tous les employés grâce à un créateur de vidéos éducatives de pointe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les enseignants du supérieur, introduisant un concept scientifique complexe de manière compréhensible et visuellement attrayante. L'esthétique de la vidéo doit être lumineuse et illustrative, utilisant des animations et graphiques personnalisés de la bibliothèque de médias/stock pour clarifier les idées difficiles, accompagnée d'une génération de voix off amicale et articulée. L'objectif est de capter l'attention des étudiants et de fournir un aperçu mémorable avant d'approfondir l'éducation continue.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative persuasive de 60 secondes présentant les avantages d'un nouveau programme de certificat d'apprentissage professionnel, adapté aux professionnels occupés. Le style visuel et audio doit être élégant, autoritaire et inspirant, avec des sous-titres/captions clairs à l'écran pour garantir l'accessibilité et la rétention, même en mode silencieux. Cette production de créateur de vidéos éducatives pour l'éducation continue doit positionner le programme comme essentiel pour l'avancement de carrière, en mettant en avant des options d'apprentissage flexibles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Éducatives pour l'Éducation Continue

Créez sans effort des vidéos professionnelles pour l'éducation continue qui captivent les apprenants et améliorent vos cours en ligne en utilisant des outils intuitifs alimentés par AI.

1
Step 1
Créer à partir d'un Script
Transformez votre script d'éducation continue en une vidéo captivante en utilisant notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo, posant les bases de votre leçon avec notre créateur de vidéos éducatives AI.
2
Step 2
Sélectionner des Visuels
Choisissez des visuels engageants de notre vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir votre vidéo et expliquer efficacement des concepts complexes.
3
Step 3
Ajouter des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off de haute qualité pour narrer votre contenu éducatif, assurant un ton d'instruction clair et cohérent.
4
Step 4
Exporter et Partager
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour adapter parfaitement votre contenu à toute plateforme, prêt pour vos cours en ligne.

Cas d'Utilisation

Maximiser l'Engagement et la Rétention des Apprenants

Utilisez l'AI pour créer des leçons vidéo dynamiques et interactives qui augmentent considérablement l'engagement des participants et la rétention des connaissances dans l'éducation continue.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?

HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives AI avancé, vous permettant de produire du contenu de haute qualité pour les cours en ligne et l'éducation continue. Il utilise des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour rationaliser efficacement le processus de création.

HeyGen propose-t-il des modèles créatifs pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos éducatives et de storyboards préconçus pour lancer vos projets créatifs. Vous pouvez facilement les personnaliser avec votre marque, des vidéos éducatives animées et des éléments de notre vaste bibliothèque de médias stock.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les enseignants et les programmes de formation ?

HeyGen est un créateur de vidéos idéal pour les enseignants et les programmes de formation, offrant des fonctionnalités telles que des voix off générées par AI et des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité. Il prend également en charge la création de vidéos explicatives engageantes, ce qui le rend adapté à l'intégration dans des flux de travail existants comme Google Classroom.

HeyGen peut-il soutenir l'éducation continue avec des capacités AI avancées ?

Absolument, HeyGen est un puissant créateur de vidéos éducatives pour l'éducation continue, utilisant des visuels AI avancés et un créateur de personnages pour créer des expériences d'apprentissage dynamiques. Profitez de voix AI réalistes pour offrir un contenu professionnel et engageant à vos apprenants.

