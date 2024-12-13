Générateur de Contenu Vidéo pour une Création de Vidéos AI Sans Effort
Créez des vidéos marketing captivantes et du contenu pour les réseaux sociaux à partir de n'importe quel script. Notre outil innovant de texte en vidéo à partir d'un script le rend accessible aux débutants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs désireux d'améliorer leur présence en ligne sans connaissances approfondies en production. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et professionnel, présentant une gamme diversifiée d'exemples de modèles animés présentés par un avatar AI expressif, accompagné d'une musique de fond contemporaine et entraînante. Soulignez comment la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen peut générer rapidement des vidéos marketing convaincantes, faisant de la plateforme un puissant créateur de vidéos AI pour le storytelling de marque.
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les éducateurs et formateurs d'entreprise cherchant à créer des supports d'apprentissage accessibles. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et accessible, utilisant des textes à l'écran pour renforcer les concepts clés, accompagnée d'une voix off calme et autoritaire générée directement sur la plateforme. Illustrez comment la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen simplifie la production de contenus éducatifs de haute qualité, démontrant sa fonctionnalité en tant qu'éditeur en ligne convivial pour la vidéo.
Concevez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux entreprises mondiales et aux équipes multinationales qui ont besoin de localiser efficacement le contenu vidéo. La présentation visuelle doit être soignée et attrayante à l'échelle mondiale, présentant des scènes diversifiées avec des sous-titres synchronisés apparaissant dynamiquement à l'écran, soutenus par une narration professionnelle et engageante. Concentrez-vous sur la précision technique de la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen, expliquant son rôle dans la simplification des flux de travail complexes de montage vidéo pour un générateur de contenu vidéo véritablement mondial.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui stimulent l'engagement et les conversions, en utilisant l'AI pour simplifier la production.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des vidéos dynamiques et des clips courts pour toutes les plateformes sociales, augmentant l'interaction de l'audience en quelques minutes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des invites textuelles en vidéos AI de haute qualité. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos AI en saisissant un script, et le générateur de texte en vidéo de HeyGen produira une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off.
Quels types d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes qui enrichissent tout projet de générateur de contenu vidéo. Ces avatars sont entièrement personnalisables, permettant une édition vidéo flexible pour correspondre aux besoins et messages spécifiques de votre marque.
HeyGen peut-il créer des voix off et des sous-titres pour un public mondial ?
Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off naturelles dans plusieurs langues et la création automatique de sous-titres. Cette capacité robuste, incluant un traducteur vidéo AI, garantit que vos vidéos AI sont accessibles et percutantes pour un public mondial.
L'éditeur en ligne de HeyGen est-il convivial pour les débutants ?
L'éditeur en ligne intuitif de HeyGen est conçu pour être incroyablement convivial pour les débutants, rendant simple pour quiconque de devenir un créateur de vidéos AI. Avec une large sélection de modèles, les utilisateurs peuvent rapidement produire des vidéos marketing professionnelles sans expérience préalable en montage vidéo.