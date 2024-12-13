Générateur de Vidéo de Prévisualisation de Contenu : Créez des Vidéos Engagantes

Générez rapidement des vidéos de prévisualisation de contenu engageantes en utilisant la fonctionnalité text-to-video from script pour une création facile et efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing cherchant un contenu rapide pour les réseaux sociaux, présentant un style visuel épuré et minimaliste avec des infographies engageantes et des transitions fluides. Une voix off claire et concise, potentiellement accompagnée d'une musique de fond subtile, doit être associée aux "Templates & scenes" et "Subtitles/captions" de HeyGen pour des "vidéos explicatives" rapides et percutantes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tendance de 60 secondes sur la marque pour les créateurs de contenu et influenceurs promouvant leur dernière série, en incorporant des visuels vibrants, des coupes rapides et des éléments de marque personnalisés pour améliorer la "création vidéo". La voix off conversationnelle et authentique, augmentée par des effets sonores pertinents, exploitera les fonctionnalités "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen pour diverses plateformes et "AI avatars" pour délivrer des messages personnalisés.
Exemple de Prompt 3
Développez une démonstration concise de 15 secondes du "générateur de vidéo de prévisualisation de contenu" pour les éducateurs expliquant des concepts complexes aux étudiants, incarnant un style d'animation engageant et simple avec une esthétique amicale et accessible. Une voix off calme et claire, facile à comprendre pour les étudiants, sera produite en utilisant les fonctionnalités "Voiceover generation" et "Media library/stock support" de HeyGen pour enrichir le récit visuel d'une perspective de "générateur de vidéo AI".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Prévisualisation de Contenu

Transformez rapidement vos idées de contenu en prévisualisations vidéo engageantes avec l'AI, rationalisant votre flux de travail créatif et assurant que votre message résonne.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script souhaité dans le générateur. Notre AI convertira instantanément votre texte en un récit vidéo dynamique, servant de base à votre prévisualisation de contenu grâce à la fonctionnalité text-to-video from script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre prévisualisation de contenu. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine, rendant votre message plus accessible et engageant.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre prévisualisation en générant une voix off au son naturel. Cela garantit que votre message est délivré clairement et professionnellement, parfaitement synchronisé avec votre contenu visuel grâce à notre capacité de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Prévisualisation
Une fois satisfait, exportez votre prévisualisation de contenu de haute qualité. Vous pouvez choisir différents ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes, garantissant que votre vidéo est optimisée pour une utilisation immédiate et un impact grâce à nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Prévisualisations de Succès Client Captivantes

.

Créez des vidéos AI puissantes pour mettre en avant des histoires de réussite client, renforçant la confiance et démontrant la valeur de manière efficace dans un format concis.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen simplifie la création de vidéos AI en transformant des scripts textuels en vidéos engageantes. Notre puissant générateur text-to-video permet aux utilisateurs de choisir parmi divers avatars AI, d'ajouter des voix off et de personnaliser le contenu à l'aide de l'éditeur de studio intuitif. Cela permet un prototypage rapide de contenu créatif de haute qualité.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que vos vidéos générées par AI s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez utiliser des modèles préfabriqués, intégrer vos propres contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et améliorer les vidéos avec des graphiques et animations personnalisés pour un contenu conforme à votre marque.

Quels types de contenu vidéo créatif puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos marketing, des vidéos explicatives engageantes et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux. Exploitez nos avatars AI et personnages animés pour donner vie à vos messages à travers divers styles et formats.

Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen améliorent-ils les projets vidéo créatifs ?

Les avatars AI réalistes et les capacités avancées de voix off de HeyGen élèvent considérablement les projets vidéo créatifs. Ils fournissent un audio synchronisé et une synchronisation labiale naturelle, permettant des dialogues captivants et des voix off de haute qualité sans production extensive. Cela permet aux utilisateurs de créer des visuels cinématographiques avec facilité.

