Boostez Votre Stratégie avec un Générateur de Vidéos de Marketing de Contenu

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes avec notre générateur de vidéos AI, transformant vos scripts en visuels captivants en quelques minutes.

Créez une vidéo didactique d'une minute démontrant comment un produit technique, tel qu'un générateur de vidéos AI, peut être expliqué efficacement. Cette vidéo, destinée aux chefs de produit et développeurs de logiciels occupés, devrait présenter un style visuel épuré et minimaliste avec des animations de texte claires à l'écran, accompagnées d'une voix off précise et autoritaire, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer le "Texte en vidéo à partir d'un script" pour simplifier des informations complexes en contenu captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les agences de marketing digital et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos marketing. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec un avatar AI professionnel à l'apparence humaine expliquant les avantages du marketing de contenu personnalisé, soutenu par une bande sonore contemporaine et entraînante, soulignant l'intégration et l'utilisation fluides des "Avatars AI" de HeyGen pour créer des campagnes percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, illustrant comment créer rapidement des vidéos marketing conformes à la marque en utilisant un générateur de vidéos AI en ligne. Adoptez un style rapide et visuellement attrayant avec des graphismes vibrants et des superpositions de texte claires, souligné par une musique d'entreprise énergique et un narrateur amical. La vidéo doit démontrer spécifiquement comment exploiter les "Modèles et scènes" de HeyGen pour une création de vidéos rapide et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle d'une minute et 30 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux équipes marketing mondiales, axée sur la création de contenu vidéo marketing plus accessible et à plus grande portée. Le style visuel et audio doit être très professionnel et inclusif, démontrant divers ratios d'aspect et montrant comment HeyGen génère automatiquement des "Sous-titres/captions" pour des publics divers, en veillant à ce que tous les détails techniques soient clairement communiqués à travers une voix off nette et des exemples pratiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marketing de Contenu

Créez facilement des vidéos de marketing de contenu captivantes et conformes à la marque en quelques minutes, en utilisant l'AI pour transformer vos idées en histoires visuelles engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par coller votre script pour générer des scènes vidéo ou sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour le marketing de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et générez des voix off naturelles qui correspondent parfaitement au ton de votre marque pour votre vidéo marketing.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Incorporez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre marque en utilisant des contrôles de marque intuitifs pour garantir que votre vidéo est parfaitement conforme à la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de marketing de contenu, sélectionnez le ratio d'aspect souhaité et exportez-la facilement pour une distribution sur tous vos canaux marketing.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Créez facilement des vidéos AI convaincantes pour mettre en avant le succès de vos clients, renforcer la confiance et démontrer la valeur de votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos captivantes, avec des avatars AI réalistes et des voix off synchronisées. Ce processus simplifié rend la création de vidéos complexes accessible pour divers besoins de marketing de contenu.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose un puissant éditeur de vidéos AI en ligne avec une interface intuitive de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de personnaliser des modèles conçus professionnellement et d'intégrer leurs propres médias. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres, des éléments de marque et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour créer des vidéos marketing soignées.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque avec les outils de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen prend en charge des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des styles visuels spécifiques dans vos vidéos marketing. Cela garantit que chaque vidéo AI que vous générez s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise, offrant des vidéos conformes à la marque sans effort.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos AI en ligne ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un générateur de vidéos AI en ligne intuitif qui simplifie l'ensemble du flux de travail de création vidéo, du script à l'exportation finale. Ses capacités incluent le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation polyvalentes, rendant le marketing vidéo professionnel accessible à tous.

