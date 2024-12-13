Générateur de Vidéos Tutoriels de Marketing de Contenu

Transformez votre stratégie de contenu en générant rapidement des vidéos explicatives professionnelles avec un texte en vidéo intuitif à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Libérez la puissance d'un générateur de vidéos AI pour révolutionner votre stratégie sur les réseaux sociaux avec cette promo dynamique de 30 secondes. Destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, cette vidéo rapide, avec des graphismes modernes et une musique de fond tendance, démontre comment les "Avatars AI" de HeyGen et les divers "Modèles & scènes" peuvent rapidement générer des vidéos marketing accrocheuses qui captent l'attention et stimulent l'engagement sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Apprenez à créer sans effort des vidéos explicatives captivantes en utilisant un créateur de vidéos AI dans ce guide informatif de 60 secondes. Conçu pour les éducateurs, les chefs de produit et les entreprises SaaS, cette vidéo professionnelle et épurée, avec une voix off autoritaire et une musique de fond subtile, met en avant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen et le vaste "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour communiquer clairement des idées complexes et améliorer la création de vidéos avec facilité.
Exemple de Prompt 3
Créez des vidéos professionnelles et conformes à votre marque efficacement en utilisant des outils de création vidéo de pointe dans cette présentation sophistiquée de 50 secondes. Ciblée sur les responsables de marque et les communicateurs d'entreprise, cette vidéo soignée maintient une image de marque cohérente et présente une voix off chaleureuse et amicale, illustrant comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen garantit que votre message s'adapte à chaque plateforme tandis que la "Génération de voix off" maintient une voix de marque unifiée pour tout votre contenu promotionnel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels de marketing de contenu

Transformez votre contenu en tutoriels captivants avec un générateur de vidéos alimenté par l'AI. Créez sans effort des vidéos professionnelles et conformes à votre marque qui captivent votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par créer ou coller votre script de tutoriel dans la plateforme. Le générateur de script AI de HeyGen peut vous aider à affiner votre contenu pour une présentation engageante.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Améliorez votre tutoriel en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo conçus professionnellement pour créer la scène parfaite.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Affinez votre vidéo avec un branding personnalisé, une musique de fond et une voix off AI de haute qualité. L'éditeur par glisser-déposer facilite les ajustements précis.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Prévisualisez votre vidéo tutorielle complète, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect. Vos vidéos marketing professionnelles sont maintenant prêtes pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la Création de Vidéos pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des clips tutoriels courts et percutants et du contenu marketing adapté aux plateformes de réseaux sociaux, augmentant l'interaction et la portée de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos créatives pour divers besoins marketing ?

HeyGen facilite la création de vidéos créatives en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables, associés à des avatars AI et une voix off AI, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos marketing engageantes. Vous pouvez générer des vidéos explicatives ou du contenu pour les réseaux sociaux, en veillant à ce que vos vidéos soient toujours conformes à votre marque grâce à des contrôles de branding intégrés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui simplifie la production vidéo grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils alimentés par l'AI. Les utilisateurs peuvent transformer instantanément du texte en vidéo, utiliser les fonctionnalités de génération de script AI et utiliser la voix off AI pour créer du contenu vidéo professionnel pour diverses plateformes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour produire des vidéos marketing et explicatives conformes à la marque ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos conformes à votre marque, y compris des vidéos marketing captivantes et des vidéos explicatives engageantes, en utilisant son ensemble complet d'outils. Vous pouvez personnaliser les modèles vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque, incorporer des médias de la bibliothèque et exporter dans divers ratios d'aspect pour des plateformes comme les réseaux sociaux.

À quelle vitesse puis-je convertir du texte en vidéo en utilisant le créateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec le créateur de vidéos AI efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement convertir du texte en vidéo, souvent en quelques minutes. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et la plateforme générera une vidéo avec voix off AI, accélérant considérablement votre processus de création vidéo.

