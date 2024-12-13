Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique, destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de produire du contenu captivant pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et énergique, complété par une voix off claire et enthousiaste générée automatiquement. Mettez en avant la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer un simple script en une vidéo explicative soignée, rendant la création de contenu marketing accessible à tous.

Générer une Vidéo