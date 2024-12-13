Créateur de Vidéo de Page de Contact : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Créez des vidéos professionnelles de page de contact avec des avatars AI, aucune expérience en montage vidéo requise.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes pour les personnes férues de technologie et les créateurs de contenu, mettant en avant les capacités robustes de l'"éditeur vidéo" de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une musique entraînante et énergique. Soulignez comment les "Modèles & scènes" étendus peuvent simplifier le processus de création, permettant aux utilisateurs de produire efficacement des visuels époustouflants même sans compétences avancées en "éditeur glisser-déposer".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo introductive amicale d'une minute destinée aux débutants qui pensent que "aucune expérience en montage vidéo requise" est trop beau pour être vrai. Le style visuel doit être simple et encourageant, accompagné d'une voix off chaleureuse et rassurante. Illustrez comment les "outils vidéo AI" de HeyGen peuvent transformer un script de base en une vidéo soignée en utilisant la fonction "Texte en vidéo à partir d'un script", prouvant que tout le monde peut créer du contenu professionnel.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo persuasive de 45 secondes ciblant les équipes marketing et les communicateurs d'entreprise, axée sur la création de "vidéos de haute qualité" pour un "contenu marketing" percutant. Le style visuel doit être soigné et professionnel, complété par une narration claire et persuasive. Démontrez comment la fonction "Génération de voix off" de HeyGen garantit une qualité audio professionnelle et cohérente à travers tous les messages de la marque, rehaussant la valeur de production globale.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Page de Contact

Engagez les visiteurs et simplifiez la communication sur votre page de contact avec des vidéos professionnelles, créées sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo préconçus adaptés aux pages de contact. Cela offre un démarrage rapide pour transmettre clairement votre message sans nécessiter une expérience d'édition étendue.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars AI réalistes pour parler en votre nom. Ces présentateurs réalistes peuvent accueillir les visiteurs, expliquer les options de contact et les guider sans accroc.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque en utilisant des contrôles de marque. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez-la dans le format d'image optimal pour votre site web. Votre vidéo de haute qualité est alors prête à être intégrée sur votre page de contact, améliorant l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Convaincantes

Renforcez la confiance et la crédibilité sur votre page de contact en présentant des histoires de succès clients authentiques à travers des vidéos AI dynamiques et engageantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour ceux qui n'ont pas d'expérience en montage vidéo ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et la fonction texte en vidéo à partir d'un script, permettant aux utilisateurs de générer du contenu avec AI sans effort. Son éditeur intuitif glisser-déposer garantit qu'une vidéo de haute qualité peut être créée même sans expérience préalable en montage vidéo.

Quels outils d'édition sont disponibles dans HeyGen pour personnaliser mes vidéos professionnelles ?

HeyGen offre des outils d'édition robustes pour créer des vidéos professionnelles, vous permettant de tirer parti de modèles vidéo étendus, d'incorporer des médias de stock et d'appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Ces fonctionnalités aident à garantir que votre contenu marketing reflète votre style unique.

Puis-je générer du contenu avec des avatars AI en utilisant HeyGen pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet de générer du contenu avec AI en utilisant nos avatars AI réalistes, transformant le texte en vidéo de haute qualité avec génération de voix off et sous-titres. Cette capacité est parfaite pour créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux ou d'autres contenus marketing à travers différents formats d'image.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo en utilisant le créateur de vidéo de HeyGen ?

Le créateur de vidéo efficace de HeyGen, alimenté par son éditeur glisser-déposer convivial et ses modèles vidéo étendus, permet une production vidéo rapide. Vous pouvez créer des vidéos captivantes en quelques minutes, simplifiant votre flux de travail même sans expérience en montage vidéo requise.

