Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une annonce de 30 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises locales, présentant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit avoir un style visuel moderne, épuré et dynamique, accompagnée d'une musique de fond entraînante. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et intégrez la bibliothèque de médias/stock pour améliorer les visuels du produit, rendant le tout attrayant pour un public en ligne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de présentation convaincante de 45 secondes pour des étudiants universitaires, résumant un projet de recherche sur les énergies renouvelables. Le style visuel et audio doit être professionnel, incorporant des superpositions de texte engageantes et des graphiques pertinents, avec une voix confiante et articulée. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer facilement le contenu académique en une vidéo soignée, en veillant à ce que des sous-titres/captions clairs soient générés pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Présentez un guide 'comment faire' rapide de 15 secondes destiné aux nouveaux utilisateurs d'une application de productivité, démontrant une fonctionnalité clé. La vidéo doit avoir une présentation visuelle rapide, claire et directe, accompagnée d'une voix off amicale et conversationnelle. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux et sa génération de voix off pour une explication facilement compréhensible des étapes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour Consommateurs

Renforcez votre audience avec des vidéos éducatives engageantes. Créez rapidement un contenu clair et percutant en utilisant notre créateur de vidéos intuitif, conçu pour des expériences d'apprentissage fluides.

1
Step 1
Créez un Contenu Engagé
Commencez votre projet de vidéo éducative pour consommateurs en sélectionnant parmi nos modèles de vidéos conçus par des professionnels, rendant la création de contenu sans effort.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Dynamiques
Intégrez des avatars AI réalistes pour présenter l'information, rendant votre contenu éducatif pour consommateurs plus engageant et mémorable.
3
Step 3
Appliquez une Édition Professionnelle
Affinez votre vidéo en utilisant nos outils d'édition vidéo pour assurer la clarté. Ajoutez facilement des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Exportez facilement votre vidéo éducative soignée pour diverses plateformes. Partagez votre contenu captivant sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.

Distribuez l'Éducation sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de distribuer efficacement l'éducation des consommateurs et d'élargir votre portée audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives avancé qui transforme les scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et une technologie de conversion de texte en vidéo. Cet outil convivial permet aux éducateurs de créer efficacement un contenu visuel captivant, rendant l'apprentissage amusant et accessible pour les étudiants.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos éducatives avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose de magnifiques modèles que vous pouvez entièrement personnaliser avec des animations pour correspondre à la conception de votre leçon et à votre image de marque. Vous pouvez intégrer vos propres séquences, images et éléments de marque, garantissant que chaque vidéo éducative est unique et percutante.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les vidéos éducatives animées ?

HeyGen offre des outils d'animation puissants, y compris des avatars AI réalistes et la génération de voix off, pour produire des vidéos animées dynamiques pour la création de contenu éducatif. Ces fonctionnalités aident à créer un contenu visuel engageant qui capte l'attention des étudiants et améliore leur expérience d'apprentissage.

HeyGen est-il un créateur de vidéos éducatives convivial pour les enseignants ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos éducatives incroyablement convivial, permettant aux enseignants de créer des vidéos éducatives sans compétences nécessaires. Son interface intuitive, couplée à des outils d'édition vidéo robustes comme la conversion de texte en vidéo et une bibliothèque de médias, simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

